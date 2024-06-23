İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'ne Valilik engeli

İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü'ne İstanbul Valiliği izin vermedi.

İstanbul Valiliği tarafından 17-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 10'uncu İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında bugün düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlem alındı.

Meydanın çevresi polis barikatıyla kapatılarak yaya girişine izin verilmedi. Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine açık bırakılırken M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı İstanbul Valiliğinin kararıyla 10.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Metro hattının kapatıldığından haberi olmayan turistler ve vatandaşlar farklı noktalara yönlendirildi.

Metro girişi de kapatıldı Fotoğraf: DHA

10. İstanbul Trans Onur Haftası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Onur Yürüyüşü'nün yapılacağı mesajı verilerek, "Yıllardır bizleri yok saymaya çalışmanıza karşın, yineliyoruz ki her yerdeyiz. bizi durduramazsınız!" denildi.

10. İstanbul Trans Onur Haftası hesabından daha sonra yapılan bir paylaşımda ise iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Trans Onur Haftası'nın internet sayfasındaki bilgilere göre 17-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenen hafta boyunca panel ve forum gibi etkinlikler düzenlendi. Bu etkinliklerde, "Başta trans hareketi olmak üzere tüm LGBTİ+ hareketinin de gündemini oluşturan sağlık, görünürlük ve anayasal haklar" ele alındı.

32'nci İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ise 24-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. 30 Haziran Pazar günü ise Onur Yürüyüşü yapılması planlanıyor.

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DW,DHA / JD,ET

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