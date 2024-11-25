İstanbul'daki kadın eylemine polis müdahalesi

İstanbul'da Taksim'in barikatlarla kapatılması üzerine Galata'da başlayan kadın buluşmasına polis müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu. Kadınlar Ankara'da da polisle karşı karşıya geldi.

Kadın örgütleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte gösteriler düzenledi.

İstanbul'da Galata Kulesi civarında başlayan kadın buluşmasına, polis müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu. Kadınlar, "Kadınlara değil, katillere barikat!" sloganı eşliğinde Karaköy'e indi. Yürüyüşte kadınların önü çevik kuvvet barikatıyla kesildi, sert müdahaleler yaşandı.

25 Kasım Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında Beyoğlu Tünel'de buluşma çağrısı yapmıştı. İstanbul Valiliğinin Beyoğlu ilçesindeki etkinlikleri yasaklaması üzerine bölgede çok sayıda cadde ve sokak bariyerlerle kapatıldı. Beyoğlu yakınındaki metro istasyonları da Valilik kararıyla hizmete kapatıldı.

Galata Kulesi'nde müdahale

Olağanüstü önlemler gün boyunca bölge esnafı, turistler ve vatandaşları olumsuz etkilerken, saat 19.00 sıralarında bir grup kadın Galata Kulesi civarında "Asla yanlız yürümeyeceksin" ve "Jin, Jiyan, Azadi" sloganları attı. Polis, kadınları ve olan biteni görüntülemeye çalışan gazetecilere müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.

Karaköy'e doğru yürüyüş ve polis müdahalesi

Bölgede kadınların sayısı artarken "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Sokakları da, meydanları da terk Etmiyoruz," "Baskılar bizi yıldıramaz," "Kadın cinayetleri politiktir" şeklinde sloganlar devam etti. Kadınlar sloganlar eşliğinde Karaköy'e doğru yürüyüşe geçerken, polis sert müdahale ile kadınları dağıtmaya çalıştı. O anları görüntülemeye çalışan basın mensupları da polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Kadınların eylemine polis müdahale etti Fotoğraf: ANKA

Bir süre sonra Karaköy İskele'de buluşan kadınlar polis kordonu altında "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" ve "Yükselt, yükselt, yükselt sesini, yükselt" diye sloganlarla, öldürülen kadınların adlarını okuyarak eyleme devam etti.

Ankara'da polis kadınları engelledi

Ankara'da ise kadınlar Kolej Meydanı'nda buluştu. Polis, Sakarya Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlara izin vermedi, arbede yaşandı. Kadınlar, "Barikatı aç" sloganları attı.

Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kolej Meydanı'nda toplanan kadınlar, "erkek devlet şiddetine karşı öfkeliyiz, isyandayız, hesap soracağız" pankartı açtı. Kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz," "Kadınlar artık susmayacaklar," "Kadın cinayetleri politiktir" şeklinde sloganlar atarak Sakarya Caddesi'ne yürümek istedi.

Polis, kadınların Sakarya Meydanı'na cadde üzerinden yürümesine izin vermedi. Bunun üzerine polisler ve kadınlar arasında arbede yaşandı. Oturma eylemi yapan kadınlar "Kadınlara değil, katillere barikat," "Barikatı aç" sloganları attı.

"Cezasızlık politikasıyla hayatlarımız kuşatılıyor"

Polisin barikatı açmasının ardından kadınlar Sakarya Meydanı'na yürüdü. Ankara kadın platformu Sakarya Meydanı'nda açıklama yaptı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan İrem Dağ "Kadınlar her gün erkekler tarafından katlediliyor, şiddete uğruyor. Kadın düşmanı siyasal iktidarınız her gün bizi ölüme, şiddete mahkum ediyor. Cezasızlık politikalarıyla hayatlarımız kuşatılıyor" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Kadın cinayetlerinde 2010'dan bu yana en yüksek sayılarla karşı karşıya olduklarını belirten Dağ, "Kadınların ailelerindeki erkekler tarafından öldürüldüğü gerçeğini saklayamazsınız. 'Kutsal aile' diyerek kadınları ve çocukları hapsetmeye çalıştığınız ailenizde şiddet var, istismar var!" diye konuştu. Dağ, "AKP-MHP erkek iktidarı, tüm bu koşullar altında dahi, erkek şiddetini önleyici politikalar üretmek yerine yaşamlarımızı hedef alıyor. Haklarımızı gasp eden, hayatlarımıza kayyım atayan erkek egemen sistemi hayatımızın her alanına dayatan AKP iktidarına ve ortaklarına sesleniyoruz. Hesap soracağız" dedi.

Kadın örgütleri, 25 Kasım dolayısıyla Diyarbakır ve İzmir'de de eylemler düzenledi.

ANKA/JD, CÖ

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