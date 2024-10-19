İstanbul Barosu yeni başkanını seçecek

Dünyanın ve Avrupa'nın en kalabalık barosu olan İstanbul Barosu'nda seçim heyecanı başlıyor. Genel Kurul bugün toplanıyor. Yarın gerçekleştirilecek seçimde başkanlık için 11 aday yarışacak.

Dünyanın ve Avrupa'nın en kalabalık barosu olan, yaklaşık 63 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosunda seçim süreci başlıyor. İstanbul Barosu seçimi için Genel Kurul bugün TSİ 10.00'da Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu'nda toplanacak. Genel Kurul’un ardından Pazar günü 09.00-17:00 saatleri arasında seçimler yapılacak.

Baro başkanlığı için bu dönem 11 aday yarışacak.

Mevcut başkan yeniden aday

Bu seçimlerde mevcut başkan Filiz Saraçyeniden aday oldu. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Ali Gürbüz ise Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun başkan adayı oldu.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nda bu seçimde bölünme yaşandı. Grubun haziran ayında yapılan önseçimini Ali Gürbüz kazandı. Ancak Filiz Saraç, bu önseçim tarihini kabul etmeyerek, önseçime girmedi. Filiz Saraç'ı destekleyen avukatlar, 14 Eylül'de kendi önseçimlerini yaparak Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayının Filiz Saraç olduğunu açıkladı.

Kılıç beşinci kez deneyecek

Daha önce seçime dört kez Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi’nden giren Hasan Kılıç, bu seçimlerde ciddi bir oy almıştı. Kılıç, Önce Avukat Grubu'yla birleşerek "Avukatın Yükselişi" adı altında seçime girecek.

Avukat Hakları Grubu adına Mehmet Turgay Bilge, Değişim İçin Avukatlar Grubu adına İbrahim Kaboğlu, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu adına Mert-Er Karagülle adaylığını açıkladı.

Genç Hukuk Hareketi'nin başkan adayı Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği grubunun başkan adayı Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu başkan adayı Abdülhalim Yılmaz, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun adayı Hakan Çatak oldu. Avukat Yasin Şen ise bağımsız aday olarak seçime girecek.

DW/KA,BK

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