İsrailli aşırı sağcı bakana Türkiye, ABD ve AB'den tepki

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da dua etmesi Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke tarafından kınandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa’ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" denildi.

"Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" diyen Dışişleri Bakanlığı "İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir" ifadelerini kullandı.

AB: Şiddetle kınıyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya hesabı üzerinden İsrailli bakanı kınadı. Borrell "AB, kutsal mekanları ziyareti sırasında statükonun ihlal edilmesini savunan İsrailli Bakan Ben Gvir'in provokasyonlarını şiddetle kınamaktadır" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri de Itamar Ben Gvir'i kınayan bir açıklama yayınladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel basın mensuplarına yaptığı açıklamada Gvir'in davranışının "kabul edilemez" olmakla kalmadığını aynı zamanda ateşkes anlaşmasına ulaşmak için verilen çabalara da "gölge düşürdüğünü" belirtti.

Birleşmiş Milletler de İsrailli bakanın çıkışını "gereksiz provokatif" olarak niteledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq konuyla ilgili açıklamasında "Kutsal mekanlardaki statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü çabaya karşıyız" dedi. Haq "Kudüs'teki diğer mekanlar gibi Mescid-i Aksa da kendi haline bırakılmalı ve bu mekanlar için mevcut olan dini otoriteler tarafından kontrol edilmeli. Bu tür davranışlar yararlı değil ve gereksiz yere provokatiftir" ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir beraberindekilerle Tapınak Tepesi'nde Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP/dpa/picture alliance

Ne olmuştu?

Ulusal Güvenlik Bakanı Otamar Ben-Gvir, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yer alan Otzma Yehudit partisine liderlik ediyor. Ben-Gvir, Salı günü Tapınak Tepesi ya da bilinen adıyla Harem'üş Şerif'e bir ziyaret düzenlemişti. Ziyaret sırasında çekilen ve X'te yayınlanan videoda Ben-Gvir, Hamas ile ateşkes müzakerelerini reddettiğini ifade etmiş ve Yahudilerin Tapınak Tepesi'nde dua etmelerine izin verilmesi çağrısını yapmıştı. Kubbetü's-Sahre ve Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bu bölge İslam'da en kutsal üçüncü mekan.

Başbakan Netanyahu'nun ofisinden ise Tapınak Tepesi ile ilgili İsrail'in politikalarının değişmediği belirtilerek "Bir bakanın özel bir politikası olamaz" açıklaması yapıldı.

dpa, AFP / EC, SÖ