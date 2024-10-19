İsrail'in vurduğu mülteci kamplarında onlarca ölü

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik İsrail bombardımanında onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

Filistinli haber ajansı WAFA, hava saldırısında en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gazze'de Hamas kontrolündeki hükümetten yapılan açıklamada ise ölü sayısının 33 olduğu belirtildi. Gazze'deki hükümet saldırıda 85 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun, Cibaliya'daki Tel ez-Zater Mahallesi'nde bulunan El-Avde Hastanesi ile Beyt Lahiya beldesinde bulunan Endonezya Hastanesi'ne de top atışlarıyla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in saldırısında onlarca kişi öldü. Fotoğraf: Omar Al-Qattaa/AFP

İsrail, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine yeni bir operasyon başlatmıştı. İsrail ordusunun bu operasyonla bölgede yeniden toplanmaya başlayan Hamas mensuplarını hedef aldığı duyurulmuştu.

Maghazi'da üçü çocuk 11 ölü

Filistinli sağlık yetkilileri, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırısında ise üçü çocuk, en az 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Filistinli hastane yetkilileri, saldırıda ölenlerin aynı aileden olduğunu belirtti. WAFA ajansı, hâlen enkaz altında insanlar olduğunu bildirdi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesindeki Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği ve yaklaşık bin 200 İsraillinin öldürüldüğü, 250'sinin de kaçırıldığı baskından sonra İsrail tarafından Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yerel sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre şu ana dek 42 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

DW,dpa,AP,Reuters/CÖ,JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?