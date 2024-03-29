İsrail'in Suriye saldırılarında çok sayıda can kaybı

İsrail'in Suriye'nin Halep kentine düzenlediği hava saldırılarında 30'dan fazla askerin ve en az beş Hizbullah mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

İsrail, Suriye'nin Halep kentine hava saldırıları düzenledi. Reuters'a bilgi veren iki güvenlik kaynağı, bu saldırılarda beş Hizbullah mensubu dâhil 38 kişinin öldüğünü söyledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail'in saldırılarda Hizbullah'a ait roket depolarının yakınlarındaki bir bölgeyi vurduğunu, 36 asker ve altı Hizbullah üyesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusundaki can kaybının, "İsrail'in bu ülkedeki hedeflere yönelik saldırılarında şu ana kadar kaydedilen en yüksek can kaybı olduğunu" belirtti. Gözlemevi, İsrail'in bu yıl Suriye'ye 26 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Halep'te yerel saatle 01.45'te gerçekleştirilen saldırılarla ilgili Şam'dan da açıklama geldi.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail ve militan grupların Halep'e düzenlediği saldırılarında sivil ve askerlerin hayatını kaybettiğini belirtti. Bakanlık, İdlib ve Halep kırsalından "terörist örgütlerce" düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının Halep kenti ve çevresindeki sivilleri hedef aldığını ifade etti. Ancak açıklamada ölen asker ya da sivil sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Can kayıplarının İsrail saldırılarında mı, yoksa militanlarca düzenlenen saldırılarda mı yaşandığı da netlik kazanmadı.

DW,Reuters, AFP, dpa/CÖ,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?