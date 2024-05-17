İspanya, limanlarını İsrail için silah taşıyan gemilere kapatacağını duyurdu. Madrid, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası bu ülkeye silah satışını da durdurmuştu.

İsrail'e silah taşıyan gemilere İspanya limanları kapandı. İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, İsrail için silah taşıyan gemilerin İspanya limanlarına uğramasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

İspanya dün İsrail'e silah taşıyan bir geminin Cartagena limanına yanaşma talebini reddettiğini duyurmuştu. Albares, söz konusu olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bunu ilk kez yaptık. Çünkü İsrail'e silah taşırken bir İspanyol limanına uğramak isteyen bir gemiyi ilk kez tespit ettik" dedi. Bunun İsrail'e silah satışını durduran İspanyol hükümetinin kararıyla tutarlı bir tutum olduğunu belirten Albares, Madrid'in "savaşa katkıda bulunmak istemediğini" ifade etti.

"Ortadoğu'nun daha fazla silaha ihtiyacı yok"

Albares, "Dışişleri Bakanlığının bu tip konaklama taleplerini sistematik şekilde reddedecek olmasının açık bir nedeni var: Ortadoğu'nun daha fazla silaha değil, daha fazla barışa ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, 21 Mayıs'ta Cartagena limanına yanaşmak isteyen ancak bu talebi reddedilen geminin adının "Marianne Danica" olduğunu açıkladı. İspanyol gazetesi El Pais, Danimarka bayraklı geminin Hindistan'dan İsrail'in Hayfa limanına 27 tonluk patlayıcı madde taşıdığını bildirdi.

Filistin'i tanımaya hazırlanıyor

İspanya, İsrail'in 7 Ekim'de Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından Gazze'ye düzenlediği operasyonları en sert şekilde eleştiren Avrupa ülkelerinden biri. Gazze'de binlerce sivilin öldürüldüğü bu operasyonlar nedeniyle İsrail'e silah satışını durduran Madrid, diğer Avrupa başkentlerini de kurulacak bir Filistin devletinin tanınması fikri etrafında toplamaya çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell geçen hafta yaptığı açıklamada, 21 Mayıs'ta İspanya, İrlanda ve Slovenya'nın aralarında bulunduğu bazı üye ülkelerin Filistin devletini tanımaya hazırlandığını duyurmuştu.

DW,Reuters,AFP/CÖ,EC

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