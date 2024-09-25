İsrail'den Lübnan'a "kara harekâtı" sinyali

İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar şiddetlenirken İsrail ordusundan olası bir kara harekâtına hazırlanıldığı mesajı geldi. Uluslararası diplomatik girişimler ise sürüyor.

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah güçlerine karşı hava saldırıları sürerken olası bir kara harekâtına hazırlık yapıldığını duyurdu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hizbullah'ın Tel Aviv'e gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından kuzey birliklerine hitaben yaptığı konuşmada, "Gerçekleştirilen son hava saldırıları, sizlerin olası girişiniz için zemin hazırlama amacıyla tasarlanmıştır" dedi.

Hizbullah, balistik füzeyle İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'ın Tel Aviv yakınındaki merkezini hedef alan bir saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Tel Aviv'e yönelik Hizbullah saldırısına atıfta bulunan Halevi, "Hizbullah bugün ateş hattını genişletmiştir ve güçlü bir yanıt bulacaktır. Hazırlanın" diye konuştu.

Halevi'nin bir kara harekâtını mı hava saldırılarını mı yoksa farklı bir misillemeyi mi kastettiği netlik kazanmazken şimdiye kadar bir kara harekâtı olasılığıyla ilgili dile getirilmiş en güçlü mesaj olarak algılandı. İsrail önceki açıklamalarında bir kara harekâtı planının bulunmadığını bildirmişti.

ABD'den Gazze ve Lübnan için ortak girişim

Diğer yandan Gazze savaşındaki arabuluculuk çabalarında rol alan ABD'nin hem Gazze hem de Lübnan'daki çatışmaları sona erdirmek üzere tek bir girişim üzerinde çalıştığı duyuruldu.

Reuters haber ajansının aralarında iki Lübnanlı yetkili, iki Batılı diplomat ve Hizbullah'a yakın bir kaynağın da bulunduğu yedi kaynağa dayandırdığı haberinde, söz konusu girişimle ilgili görüşmelerin BM Genel Kurulu toplantıları marjında devam ettiği kaydedildi.

Planın Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını da içerdiği belirtildi.

Hristodulidis: ABD ve Fransa geçici anlaşma için çalışıyor

BM Genel Kurulu toplantılarının devam ettiği New York'ta gazetecilere açıklama yapan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de ABD ve Fransa'nın İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları durdurmak üzere bir geçici anlaşma üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bunun geniş kapsamlı bir anlaşma olmadığını, çatışmaları durdurmaya yönelik geçici bir anlaşma taslağı olduğunu belirten Hristodulidis, daha geniş diplomatik görüşmelere de yol açma vizyonu taşıdığını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden da, bölgede topyekûn bir savaşın halen mümkün, ancak kaçınılabilir olduğunu söyledi. Biden, ABC televizyonuna verdiği demeçte, daha fazla kan dökülmesini önlemek için bir çıkış yolu bulunabileceği konusunda umutlu olduğunu belirterek "Bölgenin tümünü kökten değiştirebilecek bir anlaşmaya varma fırsatının bulunduğunu düşünüyorum" dedi.

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