İsrail'den ABD'ye Refah yanıtı: Gerekirse yalnız gireriz

Blinken ile görüşen Netanyahu, ABD desteği olmadan da Refah'a operasyon düzenleyebileceklerini dile getirdi. Blinken ise böyle bir operasyonun İsrail'i uluslararası alanda daha da yalnızlaştıracağı uyarısında bulundu.

ABD ile İsrail arasında, Gazze Şeridi'ndeki Refah'a kara harekatı planları konusundaki gerginlik artıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Tel Aviv'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gergin ortamda geçen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, gerekirse Refah'a tek başlarına girecekleri mesajı verdi.

Hamas'ın geriye kalan son taburlarının ancak bir kara harekatı ile yok edilebileceği görüşünü yineleyen Netanyahu, Blinken'a harekatı ABD'nin desteği ile yapmayı umduklarını, ancak gerekirse yalnız başına da yapabileceklerini aktardığını söyledi.

Toplamda 2,2 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde yerinden edilen bir milyonu aşkın Filistinli, Mısır sınırındaki Refah kentine sığınmıştı. Sivil kayıpların yüksekliği ve felaket boyutundaki yaşam koşulları nedeniyle İsrail'e uluslararası baskı artarken ABD yönetimi de son dönemde söylemini sertleştirmişti. ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü uzun bir aradan sonra ilk kez Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Refah'a kara harekatının "hata" olacağı belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı'na, ülkesinin Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi hususundaki aciliyeti kabul ettiğini ve ayrıca İsrail olarak yardıma muhtaç Gazzelilerin durumu ile ilgileneceklerini belirttiği aktarıldı.

Askeri uçakla Tel Aviv'e giden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savaş Kabinesi'ne, ülkesinin Refah'a kapsamlı bir harekata karşı olduğunu belirtti Fotoğraf: Evelyn Hockstein/AP/picture alliance

Blinken: Büyük bir operasyon İsrail'i daha da yalnızlaştırabilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmeler sonrasında ülkesine dönerken yaptığı açıklamada, Refah'a bir kara operasyonunun "İsrail'i daha da yalnızlaştıracağı" ve uzun vadedeki güvenliğine zarar vereceği uyarısı yaptı. İsrail'in Hamas'ı yenilgiye uğratma hedefini paylaştıklarını belirten Blinken, "Ancak Refah'a büyük bir kara operasyonu buna ulaşmanın yolu değil" dedi.

ABD merkezli haber portalı Axios ise Blinken'ın Netanyahu ve savaş kabinesiyle yaptığı toplantıda sert uyarılarda bulunduğunu yazdı. Görüşmeyle ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, Blinken'ın İsrail'in güvenliğinin ve dünyadaki yerinin tehlikede olduğunu ifade ettiği ve "Bunu farkettiğinizde belki de çok geç olacak" dediği kaydedildi.

Blinken'in savaş sonrası için net bir plana sahip olunmaması durumunda İsrail'in başa çıkamayacağı büyük bir karışıklıkla baş başa kalacağı uyarısı yaparak "Tutarlı bir plana ihtiyacınız var. Aksi takdirde Gazze'de saplanır kalırsınız" dediği belirtildi. Habere göre Blinken ayrıca, durumun böyle devam etmesi durumunda Hamas'ın Gazze'de kontrolü elinde bulundurmaya devam edeceği ya da Gazze'de daha fazla teröre yol açacak bir anarşinin hakim olacağı öngörüsünde bulundu. Netanyahu'nun ise bunun üzerine, "Önümüzdeki on yıllar boyunca yapacağımız çok iş olacak" dediği aktarıldı.

Blinken, Tel Aviv'den önce, Cidde'de Suudi ve Kahire'de Mısırlı yetkililerle temaslarda bulunmuştu.

dpa,Reuters,AFP,DW / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?