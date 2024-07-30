İsrail'de tecavüz şüphelisi askerlerin tutuklanmasına tepki

İsrail'de gözaltı merkezinde tutulan Filistinli bir tutukluya ağır cinsel tacizde bulundukları gerekçesiyle dokuz askerin askeri başsavcılığın emriyle tutuklanması koalisyon hükümetinde tartışmalara yol açtı.

Askerlerin tutuklanmasını protesto eden yaklaşık 200 aşırı sağcı gösterici koalisyon partilerinden bazı aşırı sağcı milletvekillerinin eşliğinde askeri bölgeye iki kez zorla girdi. Askeri alanda milletvekilleri ve göstericiler ile güvenlik birimleri arasında arbede yaşanırken göstericiler arasında aşırı sağcı bazı bakanların da bulunduğu belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, kalabalık gösterici grubunun askerlerin tutuklanmasını şiddet kullanarak engellemeye çalıştığını duyurdu.

İsrail Silahlı Kuvvetler başsavcısının kararına karşı direniş çağrısında bulunan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Askerler kahramandır ve her türlü saygı ve takdiri hak ederler" dedi. Askerlerin suçlu gibi tutuklanamayacağını savunan Bakan, "Silahlı Kuvvetler başsavcısına sesleniyorum: Ellerinizi askerlerin üzerinden çekin" ifadelerini kullandı.

Tutuklanan dokuz asker yargılanmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Beit Lid'deki bir askeri üsse nakledildi. Burada da sanık askerlerin tutuklanmasına tepki gösteren kalabalık protesto eylemi düzenledi.

Giderek şiddetlenen protestoları kontrol altına almak için Beit Lid askeri üssünde üç tabur asker görevlendirildiği ve ayrıca polisin yollara barikat kurduğu aktarılıyor.

Gallant'tan protestoculara tepki

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise şiddet içeren protestoları kınadı. "Dün gece yaşananlar devletin güvenliğine ve hükümetin otoritesine vurulmuş ciddi bir darbedir" diyen Gallant, Başbakan Benyamin Netanyahu'dan, aşırı sağcı Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in polis güçlerinin müdahalesini kasıtlı olarak engelleyip engellemediğini soruşturmasını talep etti.

Gallant olaylara karışan aşırı sağcı koalisyon ortakları konusunda da Başbakandan daha sert bir tutum izlemesini talep etti.

Yaklaşık üç hafta önce meydana gelen olayda, sanık askerlerin Filistinli bir tutukluyu, vücudunun mahrem bir bölgesinde ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırılacak kadar acımasızca taciz ettikleri iddia ediliyor. Haaretz gazetesinde yer alan bir habere göre, iddialar arasına tecavüz de bulunuyor. Askerler Salı günü askeri mahkemeye çıkarılacak.

KNA,dpa / TY,ET

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