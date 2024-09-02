İsrail'de hükümete karşı genel grev

Altı rehinenin cansız bedenlerine ulaşıldığının açıklanması İsrail'de hükümete öfkeye neden oldu. Genel grev kararıyla on binlerce kişi iş başı yapmadı.

İsrail haftaya genel grevle başladı. Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze'ye kaçırdığı altı rehinenin cansız bedenlerine ulaşıldığının açıklanması İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu hükümetine yönelik protestoları tetikledi.

Dün sokağa çıkan on binlerce gösterici hükümeti önceliği rehine takası anlaşmasına vermemekle suçladı. Kurbanların yakınları hükümetin rehineleri geri getirmek için yeterince çaba göstermediğini savunuyor.

Gösteriler kapsamında Pazar gecesi bir grup Kudüs'e çıkan yolları kapattı. Eylemciler kurbanları temsilen altı tabutla yürüdü. İsrail basını polisin yol kapatma eylemine müdahale ettiğini, en az 29 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

İsrail'deki en büyük işçi sendikası Histadrut'un çağrısıyla bu sabah yerel saatle 06:00'dan itibaren ülke çapında genel grev başladı, on binlerce çalışan iş başı yapmadı. Greve Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı personeli de katıldı. Havalimanında sabah 08:00-10:00 arasında iki saatliğine planlanan iş bırakma eylemi nedeniyle gün boyu uçuşların aksaması bekleniyor.

İsrail'de protestolar devam ederken bir Hamas yetkilisi söz konusu altı kişiden bazılarının muhtemel bir rehine takası anlaşmasında salıverilecekler listesinde olduğunu iddia etti. Bu açıklamanın Netanyahu üzerinde baskıyı artırmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Hamas'ın kaçırdığı 251 rehineden 97'si hâlâ Gazze'de bulunuyor. İsrail ordusu bu kişilerin 33'ünün öldüğünü değerlendiriyor.

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda aylardır devam eden müzakerelerde bir sonuca ulaşılamadı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaştan sonra askerin Gazze'nin bazı bölgelerinden çekilmeyeceğinde ısrarcı olduğu, görüşmelerin bu nedenle tıkandığı öne sürülüyor. Netanyahu daha önce ABD'nin aksi yöndeki açıklamalarına rağmen Gazze'den çıkmayacakları yönünde demeçler vermişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail topraklarına düzenlediği saldırılar üzerine başlayan savaşta çoğu kadın ve çocuk 40 binden fazla Filistinli öldü.

AFP,DW / MUK,BK

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