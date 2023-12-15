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Politikaİsrail

İsrail yanlışlıkla 3 rehineyi öldürdü

15 Aralık 2023

İsrail ordusu sert çatışmaların yaşandığı Gazze'de 3 rehinenin tehdit olarak algılanması sonucunda yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. Han Yunus'ta ise Al Jazeera kameramanı hava saldırısında hayatını kaybetti.

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonuna devam ediyor. (Arşiv)
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonuna devam ediyor. (Arşiv)Fotoğraf: IDF/Xinhua/picture alliance

Gazze Şeridi'nde operasyonlarını sürdüren İsrail ordusu yanlışlıkla üç rehineyi öldürdüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, "Şucaiyye'deki çatışmalar sırasında ordu birliklerinin üç İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak algıladığı, bunun sonucunda da onlara doğru ateş açarak ölümlerine neden olduğu" kaydedildi. Açıklamada, "trajik olaydan büyük vicdan azabı duyulduğu" belirtildi.

Rehinelerin cansız bedenlerinin İsrail topraklarına getirilerek kimlik tespitlerinin yapıldığı belirtilirken, bu kişilerin 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan Yotam Haim ile Samer Talalka olduğu kaydedildi. Üçüncü rehinenin kimliği ise ailesi istemediği için açıklanmadı.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, rehinelerin Hamas'tan kaçıp kaçmadıklarının ya da örgüt tarafından bırakılıp bırakılmadıklarının henüz belli olmadığını söyledi.

Hamas'ın elindeki geri kalan rehineler

Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda 200'den fazla kişiyi rehin almıştı. Bugüne kadar 110'u serbest bırakıldı. Bunlardan 105'i İsrail cezaevlerindeki bazı Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında kurtarılanlar.8 rehinenin ise cenazesi teslim edildi. 3 rehinenin yanlışlıkla vurulduğu son olaydan önce AFP'nin yaptığı hesaplamaya göre hayatta olduğu düşünülen Hamas'ın elindeki rehine sayısı 113'tü. Bunlardan 103'ünün İsrailli ya da çifte vatandaş, sekizinin Taylandlı, birinin Nepalli, diğerinin ise Fransız asıllı Meksikalı olduğu belirlenmişti.

Al Jazeera kameramanı öldürüldü

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'a İsrail tarafından düzenlenen saldırıda uluslararası medya kuruluşu Al Jazeera için çalışan kameraman Samer Abu Daka'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Al Jazeera tarafından yapılan açıklamada bir okulun bombalanmasını takip eden Abu Daka'nın yanındaki meslektaşıyla birlikte insansız hava aracıdan atılan füzeyle yaralandığı kaydedildi.

Al Jazeera'nin olayla ilgili yayınladığı haberde ilk yardım ekiplerinin yaralı kameramanın olduğu bölgeye gitmelerinin İsrail ordusu tarafından engellendiği belirtildi. Ekipler olay yerine ulaştığında ise Abu Daka'nın ölmüş olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamay göre Gazze'de şimdiye kadar 63 gazeteci saldırılar nedeniyle hayatını kaybetti.

Reuters,AFP/GY,EC

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