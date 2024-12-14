İsrail Suriye'ye saldırılarını sürdürüyor

İsrail savaş uçakları, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece, Şam çevresinde bulunan askeri hedeflere 40 civarında hava saldırısı düzenledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırıları sonucunda Beşar Esad rejimi altında Suriye ordusuna ait olan çeşitli askeri tesislerin yanı sıra Şam'ın kuzeyinde bulunan bir araştırma merkezi de yok edildi.

Saldırıların 28'i, ülkenin doğusunda bulunan, başkent Şam'a yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta olan Kalamun bölgesine düzenlendi. İsrail hava kuvvetleri, saldırılar sonucu bir silah ve mühimmat deposunu, bir askeri havalimanını ve birkaç yeraltı tünelini yok etti.

İsrail, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün Şam'da kontrolü ele geçirmesi sonucu Esad rejiminin 8 Aralık'ta düşmesinin ardından Suriye'ye düzenli olarak geniş çaplı hava saldırılarında bulunuyor. İsrail hükümeti, saldırılarda yalnızca askeri tesislerin hedef alındığını belirtiyor.

Rus üssünde hareketlilik gözleniyor

Öte yandan Esad rejiminin en önemli müttefiği olan Rusya'nın Suriye topraklarında bulunan üslerinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Suriye'nin batısındaki liman kenti Lazkiye'de bulunan Hmeymim hava üssünde, Cumartesi günü olağanüstü yoğunlukta faaliyet gözlendiği bildirildi.

Rus hava kuvvetlerinin konuşlu olduğu Hmeymim üssünün geleceği belirsiz Fotoğraf: picture-alliance/dpa/TASS/M. Lystseva

Söz konusu üsten bir Rus kargo uçağının Libya yönünde havalandığı bildirildi. Aynı zamanda üsse bir diğer kargo uçağının yanı sıra bir helikopterin iniş yaptığı gözlendi. Öte yandan bir grup helikopterin üs içerisinde uçuş yaptığı, SU-34 tipi bir savaş uçağının yakıt tazelemek üzere üsse iniş yaptığı, bir zeplinin üs üzerinde uçtuğu ve Rus bayrağı taşıyan iki kamyonun üs içerisinde hareket ettiği görüldü.

Üssün dışarısında konuşlu bir güvenlik görevlisi, gelecek günlerde Hmeymim üssünden Rus uçaklarının havalanmaya devam edeceği bilgisini aktardı.

Cuma günü elde edilen uydu görüntüleri ise, Rusya'nın aynı üste bulunan askeri araç gereçlerinin bir bölümünü kargo uçaklarıyla taşıdığını su yüzüne çıkarmıştı.

Moskova, Suriye'nin yeni yönetimini, Lazkiye'deki Hmeymim üssü ve Tartus'taki donanma üssünü kullanmaya devam etmeye izin vermesi konusunda ikna etmeyi umuyor. Söz konusu üsler, stratejik açıdan, Rusya'nın Akdeniz'e kapısı niteliğinde. Rus Dışişleri tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Kremlin ile HTŞ arasındaki görüşmelerin "yapıcı bir şekilde sürdüğü" belirtilmişti.

Reuters, dpa / BÜ, EC