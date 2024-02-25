İsrail savaş kabinesinden ateşkes görüşmelerine onay

İsrail savaş kabinesi, Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelerin sürdürülmesini kabul etti. Katar'ın görüşmelere ev sahipliği yapması bekleniyor.

İsrail savaş kabinesi, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelere devam edilmesine yeşil ışık yaktı. İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, bunun için İsrail'den bir heyetin önümüzdeki günlerde Katar'a gitmesi bekleniyor.

Savaş kabinesinin görüşmelere yeşil ışık yakmasının ardından Reuters'a konuşan Mısırlı güvenlik kaynakları da, Katar'ın Hamas ve İsrail arasında bu hafta, ateşkes sağlanmasını hedefleyen görüşmelere ev sahipliği yapacağını aktardı.

Savaş kabinesinin görüşmelere devam edilmesi yönündeki kararı öncesinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ve iç istihbarat servisi Şin Bet'in başında bulunan Ronen Bar'ın yer aldığı heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, Katar ve Mısır temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Tel Aviv'deki protesto gösterisine binlerce kişi katıldı Fotoğraf: Jamal Awad/picture alliance/Xinhua News Agency

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi de savaş kabinesinin toplantısı öncesinde N12 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Heyet Paris'ten döndü. Bir anlaşma sağlama imkânı var gibi görünüyor" dedi. Ancak Hanegbi, sağlanacak olası bir ateşkes anlaşmasının savaşın sona ereceği anlamına gelmeyeceğini vurguladı. İsrail, başta kadınlar olmak üzere, Hamas'ın elindeki bütün rehinelerin serbest bırakılması için ısrar ediyor.

Hamas, Kasım ayındaki bir haftalık ateşkes sırasında 240 Filistinli mahkûma karşılık 100'den fazla rehineyi serbest bırakmıştı. İsrail, Hamas'ın elinde şu an 136 rehine olduğunu tahmin ediyor. İsrail ordusu bu rehinelerden 31'inin ölü olduğunun düşünüldüğünü açıklamıştı.

İsrail'de hükümeti protesto gösterileri

Öte yandan İsrail'de Gazze'de ateşkes sağlanması ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için hükümet üzerindeki baskı da artıyor. Tel Aviv ve Kudüs'te dün akşam düzenlenen protesto gösterilerine katılan binlerce kişi hükümete anlaşmaya varılması ve hükümetin istifa etmesi talebinde bulundu. Tel Aviv'deki gösteride, protestocuların çok sayıda caddeyi kapatması üzerine emniyet güçleri atlı polis ekipleri ve tazyikli su ile göstericilere müdahale etti.

Tel Aviv'de polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti Fotoğraf: Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Netanyahu Refah planında ısrarlı

Başbakan Benyamin Netanyahu ise ateşkes görüşmeleri için temasların sürmesine rağmen, Refah'ta askeri operasyon planlarından vazgeçmiyor. Netanyahu dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta başında operasyon planını kabinenin onayına sunacağını belirterek, söz konusu planın sivillerin tahliyesini de kapsadığını kaydetti. Başbakan Netanyahu, "Askeri baskı ve rehinelerin serbest bırakılması için kararlılıkla yürütülecek müzakereler ile Hamas'ın bertaraf edilmesinin ve tüm savaş hedeflerine ulaşılmasının" mümkün olabileceğini savundu.

Refah'a planlanan askerî harekât uluslararası tepkilere yol açıyor. Aralarında ABD'nin de bulunduğu İsrail'in müttefiki olan ülkeler Refah'a askeri bir operasyona karşı çıkıyor.

Gazze'de can kaybı 30 bine yaklaştı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı askerî harekât sonrasında bölgenin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah'a kaçan Filistinlilerin sayısı bir milyonu geçti. Çoğu caddelerde ve kendi imkânlarıyla kurdukları çadırlarda hayatta kalmaya çalışan Filistinlilerin bölgeden tahliyesinin ise çok zor olduğu belirtiliyor. Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinin tamamen yıkılmış olmasının yanı sıra bu kadar çok sayıda insanın kalabileceği altyapının bulunmaması nedeniyle sivillerin neredeyse kaçacak başka yeri yok. Yardım kuruluşları haftalardır bölgede kıtlık ve açlık yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Refah'a hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, kara harekatı düzenlemeyi de planlıyor Fotoğraf: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı savaşta can kaybı da artıyor.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşamını yitirenlerin sayısı 29 bin 692'ye yükseldi. Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada, 69 bin 879 kişinin de yaralandığı belirtildi.

AFP,dpa,Reuters / JD,ET

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