İsrail: Refah'ın Gazze tarafında kontrolü sağladık

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Refah sınır kapısının Gazze tarafında kontrolü sağladığını duyurdu. IDF'nin Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, "Refah'ın doğusundaki Refah sınır kapısının terör amaçlı kullanıldığına yönelik istihbarat alınmasının ardından IDF birliklerinin sınır kapısının Gazze tarafında operasyonel kontrolü sağladığı" kaydedildi. Ordu, bölgeye giren bir tankın üzerinde İsrail bayrağının görüldüğü bir video yayımladı.

Ordunun açıklamasında, Pazartesi gecesi kara birliklerinin hava kuvvetleriyle birlikte başlattığı terörle mücadele operasyonunda, Hamas'ın askeri yapılarının ve yeraltı yapılanmalarının ortadan kaldırıldığı ve 20 Hamas militanının öldürüldüğü belirtildi.

İsrail Savaş Kabinesi'nden "operasyona devam" kararı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah, bölgedeki çatışmalardan kaçan Filistinliler için son sığınma noktası konumundaydı. Abluka altındaki bölgeye insani yardımların ulaşması için kritik önemdeki sınır kapısı, aynı zamanda Mısır'a kaçan Gazzeliler için de tek çıkış yoluydu.

İsrail ordusu, Pazartesi günü Refah'ın doğusunda ikamet eden yaklaşık 100 bin Filistinliye bölgeyi tahliye etme çağrısı yapmıştı. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, aynı gün içinde 50'den fazla "terör hedefinin" vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail, uluslararası toplumdan gelen yoğun eleştirilere rağmen, "Hamas'ın son kalesi" olarak tanımladığı bölgeye saldırılarını sürdürme konusunda kararlı. İsrail Başbakanlık ofisinden Pazartesi günü yapılan açıklamada, rehinelerin serbest bırakılması ve savaştaki diğer hedeflere ulaşılması için Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırmak adına Savaş Kabinesi'nin oybirliğiyle Refah'taki operasyona devam edilmesi kararı aldığı belirtildi.

İsrail: Hamas'ın kabul ettiği öneri taleplerimizden uzak

Diğer yandan İsrail, Hamas'ın kabul ettiği Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkese yönelik önerisinin "kendi taleplerinden uzak olduğunu" açıkladı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Hamas'ın önerisi İsrail'in esas taleplerinden uzak olsa da İsrail, Mısır'a üst düzey bir heyet gönderecektir" denildi. Arabuluculuk müzakerelerine gönderilecek bu heyet yoluyla İsrail için "kabul edilebilir şartlarda bir uzlaşmaya varılması" şansını artırmanın hedeflendiği ifade edildi.

İsrail'in müttefiki ABD'den gelen ilk açıklamada ise, Beyaz Saray'ın Hamas'ın yanıtını incelediği bildirildi. Hamas'ın arabulucu ülkelerin önerisine bir yanıt verdiğini teyit eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Şimdi bu yanıtı gözden geçiriyor ve bölgedeki ortaklarımızla istişare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müzakerelere arabuluculuk yapan Katar da Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye bir heyet gönderileceğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde derhal kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve rehinelerle tutsakların takasının hedeflendiği belirtildi.

Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Siyasi Büro üyesi Halil Hayya, kalıcı ateşkesi hedefleyen söz konusu önerinin üç aşamalı bir ateşkes öngördüğünü bildirdi. Katar yayın kuruluşu Al Jazeera'ye konuşan Hayya, bu aşamalardan her birinin 42 gün süreceğini söyledi. Anlaşma ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini, savaş nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin geri dönmesini ve İsrail'deki cezaevlerinde tutulan Filistinli tutsaklarla Hamas'ın elindeki rehinelerin takasını öngörüyor.

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda devam eden müzakerelerden aylardır sonuç alınamamıştı.

Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği ve yaklaşık bin 170 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun bir saldırı başlatmıştı. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 34 bin 700'ü aştı.

DW,AFP,AP,rtr/SÖ,BK

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