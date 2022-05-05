İsrail: Putin Lavrov'un sözlerinden dolayı özür diledi

İsrail'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Lavrov'un "Adolf Hitler'in Yahudi olduğu" yönündeki sözlerinden ötürü İsrail Başbakanı Bennett'ten özür diledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bennett'in bürosundan yapılan açıklamaya göre, Putin görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Pazar günü bir İtalyan televizyonuna yaptığı açıklamalardan ötürü özür diledi.

Açıklamada "Başbakan, Devlet Başkanı Putin'in Lavrov'un açıklamalarından dolayı özrünü kabul etti ve kendisine Yahudi halkı ve Holokost'un (Yahudi Soykırımı) anısı karşısındaki tutumunu netleştirdiği için teşekkür etti" denildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise iki lider arasında İsrail devletinin kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü sebebiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtilirken Putin'in özründen bahsedilmedi. Sadece liderlerin Nazi Almanya'sındaki Yahudi Soykırımı'nın "tarihi anısını" ele aldıkları ifade edildi.

Naftali Bennett Fotoğraf: Tsafrir Abayov/Pool/picture alliance

Lavrov ne demişti?

Rusya, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini, "ülkeyi Nazilerden arındırmakla" gerekçelendiriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Yahudi olması ise bu tezle çelişiyor. Lavrov, Pazar günü İtalyan Rete 4 televizyonunda yayınlanan mülakatında "Biz Yahudiyken bu nasıl bir Naziliktir diyorlarsa, sanırım Hitler de Yahudi köklere sahipti, o yüzden bu bir şey ifade etmiyor" demişti. Lavrov, "Bilge Yahudiler der ki en keskin antisemitler genellikle Yahudilerden çıkar" diye konuşmuştu.

İsrail bu sözler üzerine Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı. Dışişleri Bakanı Yair Lapid, sosyal medya paylaşımında Lavrov'un sözlerini "affedilemez ve çok çirkin bir açıklama aynı zamanda da tarihi bir yanlış" olarak tanımladı. Bennett ise Yahudileri kendilerine yönelik "tarihteki en korkunç" suçlardan sorumlu tutan bir "yalan" olarak niteledi.

Rusya'nın Ukrayna savaşının başlamasından beri İsrail Kiev'in askeri destek taleplerini reddediyor. İsrail şimdiye kadar Ukrayna'ya sadece kurşun geçirmez yelek, sıhhiye erleri için kask ve sahra hastanesi desteğinde bulundu. Başbakan Bennett, İsrail'in hem Moskova ile hem de Kiev ile iyi ilişkilerini her fırsatta vurguluyor. Arabuluculuk rolü için Mart ayı başlarında Rusya'ya giden Bennett, savaşın başlamasından sonra Putin ile görüşen az sayıdaki liderden biri olmuştu.

dpa,AFP,Reuters / EC,ET