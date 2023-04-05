İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya müdahale etti

İsrail polisi dün gece teravih namazı sonrasında Mescid-i Aksa'ya müdahalede bulundu. Müdahaleyle ilgili kamuoyuna bir açıklama yapan polis, bir grubun camiye "havai fişek, sopa ve taş" getirdiğini, cami içine barikat kurduğunu ve "kamu düzenini ve caminin kutsallığını bozduğunu" ileri sürdü. Açıklamada polisin "maskeli ajitatörleri" camiden çıkarmak ve sabah namazını mümkün kılmak için camiye müdahale etmek zorunda kaldığı belirtildi. İsrail polisi ayrıca cami içinde havai fişek ve taş atıldığını içeren görüntüler paylaştı. Müdahalede 350'den fazla kişi gözaltına alındı.

Mescid-i Aksa'daki olaylar öncesinde bazı Yahudiler, Çarşamba günü kutlanacak olan Pesah (Hamursuz) Bayramı sebebiyle camide kurban kesme çağrısında bulunmuştu. Mescid-i Aksa, Yahudiliğin dünya üzerindeki en kutsal yeri sayılan Tapınak Tepesi'nin üstünde yer alıyor.

İsrail polisi Kudüs tarihi kent merkezine geçişi kapattı. Fotoğraf: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture alliance

Filistinli Hamas örgütü İsrail polisinin müdahalesini "eşi benzeri görülmemiş bir suç" olarak niteledi. Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde tutan örgüt, Batı Şeria'daki Filistinlilere Mescid-i Aksa'yı savunmak için kitleler halinde camiye gitme çağrısında bulundu.

Ankara: Lanetliyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya müdahalesini kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail güvenlik güçlerinin, dün geceden itibaren Harem-i Şerif'in kudsiyetini ve tarihi statükoyu ihlal ederek, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini, Kıble Mescidi’ne sığınanlara müdahale etmesini ve çok sayıda Filistinli sivili gözaltına almasını lanetliyoruz.

Mübarek Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez.

Başta Gazze olmak üzere şimdiden bölgeye sirayet eden tırmanmadan büyük endişe duyuyoruz.

İsrail hükümetinin, bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü tahriki, eylemleri ve saldırıları derhal durdurması gerekmektedir."

Mısır da İsrail'i, Mescid-i Aksa'ya yapılan müdahale nedeniyle kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgede gerginliğin tırmanışından İsrail sorumlu tutuldu ve bunun bölgedeki barış çabalarına zarar verdiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'daki olaylar üzerine gece yarısı Gazze Şeridi'nden de İsrail topraklarına doğru roket atıldı. İsrail ordusu beş roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, atılan diğer dört roketin ise yerleşim yerinin olmadığı bölgelere düştüğünü açıkladı. Görgü tanıkları İsrail tanklarının da roket atışlarına karşılık olarak Hamas mevkilerini ateş altına aldığını belirtiyor.

Gazze Şeridi'nde gece yarısı da birçok yerde gösteriler düzenlendi. Lastik yakılan eylemlerde Filistinli göstericiler Mescid-i Aksa'yı "savunacaklarını ve koruyacaklarını" dile getirdi.

AFP,Reuters / EC,ET