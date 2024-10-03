İsrail: Hamas liderinin sağ kolu öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'ye üç ay önce düzenledikleri bir saldırıda Hamas'ın üç üst düzey isminin öldürüldüğünü açıkladı. Öldürülenler arasında Hamas lideri Yahya Sinvar'ın sağ kolunun da bulunduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, üç ay önce üç üst düzey Hamas liderinin Gazze'de öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada Gazze Şeridi'ndeki hükümetin lideri Rawhi Mushtaha ve Hamas'ın siyasi bürosunda güvenlik portföyünü elinde tutan Sameh al-Siraj'ın yanı sıra Sami Oudeh adlı komutanın İsrail tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü. Ordudan yapılan açıklamada, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın sağ kolu olduğu belirtilen Mushtaha'nın "Hamas'ın en üst düzey operasyon elemanlarından biri olduğu ve örgütün konuşlanma kararları üzerinde doğrudan etkisinin bulunduğu" kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2015 yılında Mushtaha'yı "özel olarak görevlendirilmiş küresel bir terörist" olarak sınıflandırmıştı. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi de Mushtaha'yı Hamas'ın Gazze politbürosunun bir üyesi ve örgütün mali işlerini denetleyen bir kişi olarak tanımlıyor. Konseye göre, Siraj bir politbüro üyesiyken, Oudeh ise örgütün iç güvenlik ajansının başı olarak görev yapıyordu.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 41 bini aştı

İsrail'in Hamas'ı yok etmek amacıyla başlattığını savunduğu Gazze saldırılarında örgütün çok sayıda liderinin ve binlerce savaşçısının öldürüldüğü öne sürülüyor.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından başlayan Gazze saldırılarında öldürülen sivillerin sayısı da artıyor. Hamas kontrolündeki Gazze'de bulunan Sağlık Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler'in teyit ettiği verilerine göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 788'e ulaştı.

AFP/SÖ,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?