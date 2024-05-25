İsrail Lahey'in kararına rağmen operasyonunu sürdürüyor

Uluslararası Adalet Divanı'nın, Refah operasyonunun "derhal durdurulması" kararına rağmen İsrail saldırılarına devam etti. İsrail ordusunun gece boyunca Refah ve Deyr el Balah'ı bombaladığı bildirildi.

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanı'nın Refah'a yönelik askeri operasyonun "derhal durdurulması" kararına rağmen, Gazze Şeridi'nin Refah kentini de içine alan güney bölgesini bombaladı. Filistinli görgü tanıkları ile bölgede görev yapan AFP haber ajansı muhabirlerinin bildirdiğine göre İsrail, Refah ve Deyr el Balah kentlerine gece boyunca hava saldırıları düzenledi.

Nawaf Salam Fotoğraf: Justin Lane/EPA/picture alliance

Birleşmiş Milletler'in (BM) en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nın Cuma günü aldığı kararı okuyan hâkim Nawaf Salam, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani durumun felaket olduğunu ve "İsrail'in askeri harekatını derhal durdurması gerektiğini" belirtmişti. İsrail'in, Gazze halkının güvenliği ile ilgili yeterli bir bilgi sunmadığını ifade eden Salam, aynı durumun "Refah'tan kaçan 800 bin insanın ihtiyacı olan gıda ve su tedariği, sihhi tesisler ve ilaçlar" için de geçerli olduğunu belirtmiş; İsrail'in, düzenlediği saldırıların sonuçları ile ilgili endişeleri yeterince dikkate almadığını ifade etmişti.

İsrail: Kendi hukukumuza göre hareket ediyoruz

Uluslararası Adalet Divanı'nın, askeri harekatın durdurulmasına yönelik kararına yanıt İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisinden geldi. Başbakanlık bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, bölgesini ve halkını korumak için, kendi ahlaki değerleri ile uyumlu ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde kendi hukukunu temel alarak hareket eder" denildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu da, Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik, Filistin halkına soykırım uygulama suçlamasını reddederek, bu ithamların "yanlış, çirkin ve ahlaki anlamda iğrenç" olduğunu dile getirdi. Netanyahu, Refah operasyonunun, sivil halkın tamamının ya da bir kısmının fiziksel anlamda yok edileceği bir şekilde yapılmadığını dile getirdi.

Daha önce Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinden, yaşanan savaş sebebiyle Mısır sınırındaki Refah kentine sığınan yüz binlerce Filistinli, Mayıs ayı başında İsrail ordusunun harekatını bu bölgeyi de kapsayacak şekilde genişletmesi üzerine Gazze'nin farklı noktalarına kaçmak zorunda kalmıştı.

AB: Operasyonu durdurun, sınır kapısını açın

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, X hesabından yayınladığı mesajında, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı doğrultusunda Refah'a yönelik operasyonunu "acilen" durdurması, insani yardımların geçişi için Refah sınır kapısını açması, soykırım iddialarının incelenmesi için BM yetkililerinin bölgeye gitmesine izin vermesi ve Adalet Divanı'na verilen kararla ilgili önlemlerin alındığına dair rapor sunması gerektiğini dile getirdi:

Reuters,AFP,dpa / ET,EC

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