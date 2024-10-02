İsrail Lübnan'a takviye kuvvet gönderdi

İsrail ordusu (IDF) Lübnan içine ek kuvvetler sevk ederken operasyon alanını genişletti.

IDF'den yapılan açıklamada takviye kuvvetlerin kara harekatına katıldığı bildirildi. Ek güç sevki İsrail'in operasyonlarını sınırın daha içlerine doğru genişletmeye hazırlandığı yorumlarına neden oldu.

"Tüneller ve sınır hattındaki diğer Hizbullah altyapısını yok etmeye odaklandıklarını" savunan ordu, Lübnan'ın güneyindeki 20 köyün boşaltılmasını istedi. Açıklamada, "Güvenliğiniz için evlerinizi derhal terk etmelisiniz" denildi. İsrail askerleri dün de başka 28 köy için aynı çağrıyı yapmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliğinin terör örgütü saydığı Hizbullah ise sınırda çatışmaların sürdüğünü, İsrail'e karşı koyduklarını bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada, "Düşman İsrail birlikleri Adaysseh köyüne girmek istedi, onlarla çatıştık ve çekilmeye zorladık" denildi.

Güney sınırı boyunca çatışmalar yaşandığı, sınırdaki Misgav Am'da roket atışlarıyla İsrail askerinin hedef alındığı da aktarıldı. Hizbullah İsrail askerine karşı kısa mesafeli Burkan füzeleri kullandıklarını da bildirdi.

İsrail'den kayıp açıklaması gelmedi.

İsrail Çarşamba sabahı Beyrut'un güneyinde bazı binaları hedef aldı Fotoğraf: Hussein Malla/AP/picture alliance

IDF Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırılarını da sürdürdü. Başkentin güneyinde bazı binaların bombalandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığına göre 17 Eylül'den beri İsrail saldırıları sonucu binden fazla kişi öldü. Yüzbinlerce kişi de evlerini terk etti.

Ülkede sağlık sistemi artan yaralı sayısıyla başetmekte zorlanırken Birleşmiş Milletler çatışmalardan etkilenenlere yardım için 24 milyon dolarlık acil yardım fonunu aktive etti.

AFP,AP,Reuters,dpa / MUK,EC

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