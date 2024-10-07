İsrail Lübnan ve Gazze'de saldırıları sürdürüyor

İsrail 7 Ekim'in birinci yıl dönümünde Lübnan ve Gazze'ye saldırılarını sürdürdü. Hizbullah ve Hamas'tan da İsrail'e roket atışları yapıldı.

Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınıyla tetiklenen savaşta bir yıl geride kaldı. Kanlı baskının yıl dönümünde İsrail Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Gece saatlerinde İsrail uçakları Beyrut'un güneyine en yoğun hava saldırısını düzenledi, güçlü patlamalar gece karanlığını aydınlattı. İsrail ordusu (IDF) Hizbullah'ın istihbarat merkezi ve silah depolarını hedef aldıklarını açıklarken Lübnan devlet haber ajansı en az 30 patlama yaşandığını rapor etti.

Lübnan makamları saldırılarda üçü çocuk 12 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını söyledi. Son iki haftadır İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında öldürülenlerin sayısı 2 bini aştı.

Güney sınırında da IDF ve Hizbullah arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Operasyon alanını genişleten IDF yeni yerleşimlerin boşaltılmasını istedi.

Hizbullah ise liman kenti Hayfa'ya saldırdı, bölgedeki donanma üssünü hedef aldıklarını duyurdu. İsrail savunma sistemi roketleri önlerken 10 İsrailli şarapnel yüzünden yaralandı, yola düşen bir roket maddi hasara yol açtı.

Hizbullah lidersiz kaldı

Bu arada komuta kademesindeki isimlerin neredeyse tümü öldürülen Hizbullah'tan yeni bir lider seçilene kadar kararların "ortak şekilde" alınacağı açıklaması geldi. İsrail örgütün lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğü saldırının ardından yerine geldiği iddia edilen Haşim Safiyuddin'i de hedef almıştı.

Sivil kayıplar ve altyapıya verilen zarara işaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi İsrail'in Lübnan saldırısı ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

BM'nin Filistinli mülteciler ajansı UNRWA İsrail saldırıları yüzünden Lübnan'ın güneyindeki kamplardan 20 bin Filistinli mültecinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi. İsrail geçen hafta ikisi güneyde biri de kuzeyde yer alan en az üç kampa hava saldırısı düzenledi. Lübnan'daki 12 kampta 200 bin Filistinli mülteci barınıyordu.

İsrail dün Gazze'de barınak olarak kullanılan bir okulu bombaladı Fotoğraf: Ramadan Abed/REUTERS

Gazze'den roket saldırısı

Gazze'de ise geçen 24 saatte bir okul ve cami bombalandı, saldırıda 26 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde İsrail'liler 7 Ekim anmaları için toplanırken Hamas yeni bir roket saldırısı gerçekleştirdi. IDF Gazze'den dört roket atıldığını, bunlardan üçünü havada önlediklerini, diğerinin ise boş araziye düştüğünü açıkladı. Ordu ayrıca Hamas'ın daha büyük bir saldırı planladığını ancak bunu önceden fark ederek saldırı unsurlarını yok ettiklerini bildirdi.

Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre Gazze'deki savaşta 41 binden fazla Filistinli öldü. IDF 17 bin Hamas militanını öldürdüklerini öne sürüyor, BM'ye göre ise hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuklar.

728 İsrail askeri öldü

İsrail geçen bir yılda 728 asker ve güvenlik personelinin öldüğünü bildirdi. Bunlardan 346'sının Gazze'de kara operasyonuna katılan askerler olduğu belirtildi. "Dost ateşi" ve diğer kazalar sonucu da 56 İsrail askeri öldü.

IDF ayrıca 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'den 13 bin, Lübnan'dan ise 12 bin roket atıldığını açıkladı.

Hamas geçen yılki İsrail'e düzenlediği saldırıda yaklaşık bin 200 kişiyi öldürmüş, 250 kişiyi de rehin almıştı. Bu kişilerin 100'ü hâlâ Gazze'de bulunuyor, üçte birinin hayatlarını kaybettiği değerlendiriliyor.

Reuters,AP,AFP / MUK,JD

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