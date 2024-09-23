İsrail Lübnan'ı bombalıyor: Ölü sayısı 274'e yükseldi

İsrail jetleri Lübnan'ın güneyini bombalıyor. Savunma Bakanı Gallant "savaşta yeni bir aşamaya girdik" derken Lübnan hükümeti bugünkü saldırılarda 21'i çocuk ve 39'u kadın olmak üzere 274 kişinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ve Hizbullah arasında son günlerde dozu giderek artan çatışmalarda "yeni bir aşamaya" girildi.

İsrail ordusu (IDF) Pazartesi sabahı erken saatlerden itibaren Lübnan'a yoğun hava saldırısı başlattı. IDF, yerel saatle 06:30 ile 07:30 arasında 300'den fazla Hizbullah hedefinin bombalandığını açıkladı. Dakikada ortalama beş bomba atıldığı belirtiliyor. Saldırılar öğle saatlerinde de yoğun şekilde sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren güney yerleşimlere düzenlenen saldırılarda 274 kişinin öldüğü, en az 727 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölenlerden 21'inin çocuk ve 39'unun kadın olduğu bildirildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Fotoğraf: DREW ANGERER/AFP/Getty Images

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Lübnan'a saldırıların derinleştirildiğini" açıklamıştı. "Savaşta girilen yeni aşamanın başarılı olabilmesi için İsrail halkının soğukkanlı davranması gerektiğini" belirten Gallant, kamuoyundan destek istedi. Gallant, "Önümüzde, halkın sakin ve disiplinli kalması, ordunun talimatlarına uyması gereken günler var" dedi.

Bir basın açıklaması yapan ordu sözcüsü Daniel Hagari de "Hizbullah Lübnan'ın güneyini savaş alanına çevirdi. Militanlar siz ve ailenizin hayatını riske atıyor" diyerek Lübnanlılara seslendi. Sınırın 80 kilometre içlerine kadar olan alanda yaşayan sivillere bölgeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Güneyde okullar kapatıldı

Başkent Beyrut dahil ülkenin birçok bölgesinde cep telefonu kullanıcıları İsrail'den yaklaşan saldırılara karşı uyarı mesajları aldı, araç radyolarında İsrail'in uyarı anonsları duyuldu. Arapça mesajda sivillere, Hizbullah'a ait binalardan en az bin metre uzaklaşmaları söylendi.

Lübnan yönetimi tedbir amaçlı güney bölgelerde eğitime iki gün süreyle ara verdi, okullar kapatıldı. Sağlık Bakanlığı da ülke genelindeki hastanelere acil olmayan tüm ameliyatları ertelemeleri talimatını verdi, sayısı hızla artması beklenen yaralıların öncelenmesi istendi.

İsrail'in "güvenli bölge" iddiası

İsrail ordusunun hava saldırılarının "daha yoğun" şekilde devam edeceğini ilan ederken Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, geçen hafta yaptığı konuşmada İsrail'in kara saldırısını beklediklerini söylemişti.

Nasrallah takipçilerine hitaben, "Keşke bunu (kara operasyonu) yapsalar. Onların tehdit olarak gördüğü şeyi biz fırsat sayıyoruz. Geçen 11 ayda buna hazırlandık" şeklinde konuşmuştu.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı düzenledi Fotoğraf: Hussein Malla/AP Photo/picture alliance/dpa

Gazze savaşının başından beri Hizbullah İsrail'e roket saldırıları düzenliyor. Sınır hattındaki çatışmalar yüzünden her iki ülkeden on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, kuzey sınırında sivillerin evlerine dönebilmeleri için Lübnan'ın güneyinde "güvenli bölge" oluşturmayı tartışıyor.

Devrim Muhafızlarına iletişim yasağı

Bu arada İsrail'in Hizbullah'a ait çağrı cihazları ve telsizleri uzaktan eş zamanlı patlattığı saldırıların ardından İran'da Devrim Muhafızlarına iletişim cihazı yasağı geldi.

Reuters'a konuşan İranlı üst düzey güvenlik kaynakları tüm cihazların denetlenmesi için kapsamlı bir tarama yapılacağını, bu olana kadar her türlü çağrı cihazı ve telsizin kullanımının yasaklandığını söyledi. Söz konusu cihazların önemli bölümü Rusya ve Çin'den ithal. İsrail ajanlarının İran'a sızma ihtimalinden de endişe eden İran yönetimi, Devrim Muhafızları personeli ile ailelerinin banka hesapları ve seyahat geçmişini de incelemeye aldı.

dpa,Reuters,AP,DW / MUK,HS

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