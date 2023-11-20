İsrail ile Hamas arasında rehine anlaşması yakın

Hamas'ın Gazze'de tuttuğu rehinelerin bir kısmının serbest bırakılmasını öngören anlaşmada sona yaklaşıldı. Fransa ise müttefiki İsrail'e Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili uyarıda bulundu.

ABD'li ve İsrailli yetkililer, Hamas'ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest bırakılmasına yönelik anlaşmada sona yaklaşıldığını açıkladı.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog, ABD televizyonunda yayımlanan "This Week" programında yaptığı açıklamada, ülkesinin "önümüzdeki günlerde" Hamas tarafından önemli sayıda rehinenin serbest bırakılacağına dair umutlu olduğunu söyledi.

Reuters'ın haberine göre, bir Beyaz Saray yetkilisi de son derece "karmaşık ve hassas" olarak tanımladığı müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Müzakerelerde arabuluculuk yaptığı bildirilen Katar'dan da iyimser bir açıklama geldi.

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman el Tani, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın önündeki engellerin artık "çok küçük" olduğunu ve geriye sadece "pratikteki ve lojistik" konuların kaldığını söyledi.

Washington Post gazetesi Cumartesi günkü haberinde çatışmaların beş günlüğüne durdurulmasını ve onlarca kadın ve çocuk rehinenin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını öne sürmüştü. Ancak bu iddia İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD'li yetkililerce yalanlanmıştı. Beyaz Saray, anlaşmaya ulaşılabilmesi için çabaların sürdüğünü belirtmişti.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında çoğu sivil, yaklaşık bin 200 kişinin öldürüldüğünü, 240 civarında insanın da rehin alındığını duyurmuştu.

İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise çoğu sivil ve çocuk, 13 binden fazla Filistinli öldürüldü.

İsrail'den El Şifa videosu

İsrail ordusu Hamas'ın 7 Ekim saldırısını gerçekleştirdiği gün iki rehinenin Gazze'deki El Şifa Hastanesi'ne getirildiğini gösterdiği iddia edilen görüntüler yayımladı.

İsrail'in yayımladığı El Şifa videolarından bir ekran görüntüsü Fotoğraf: Israel Defense Forces/Handout/REUTERS

Videolardaki kişilerden birinin Nepal, diğerininse Tayland vatandaşı olduğunu belirten İsrail ordusu, bu görüntülerin Hamas'ın Gazze'deki en büyük hastane olan El Şifa'yı yabancı rehineleri saklamak ve yer altı tünellerini gizlemek için kullandığının kanıtı olduğunu savundu.

Ordu sözcüsü Daniel Hagari, gazetecilere yaptığı açıklamada, videodaki "rehinelerin" yerlerini henüz belirleyemediklerini belirtti.

İsrail, Hamas tarafından askeri karargâh olarak kullanıldığını öne sürdüğü hastaneye geçen hafta düzenlediği baskınla girmişti. Hamas ve sağlık çalışanları, hastanenin altında bir karargâh olduğu yönündeki iddiayı reddediyor.

31 prematüre bebek tahliye edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Filistinli sağlık çalışanlarının El Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği tahliye etmeyi başardığını duyurdu.

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), prematüre bebeklerin öncelikle Filistin Kızılayı ambulanslarıyla Gazze'nin güneyindeki bir hastaneye götürüldüğünü belirtti. Gazze'deki hastanelerin genel direktörü, AFP'ye yaptığı açıklamada, bebeklerin daha sonra Mısır'daki bir hastaneye nakledileceğini söyledi.

DSÖ, El Şifa Hastanesi'ndeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle enfeksiyon kapan bebeklerden 11'inin durumunun kritik olduğunu, iki bebeğinse hastaneden çıkarılmayı beklerken hayatını kaybettiğini açıkladı.

Macron'dan Netanyahu'ya uyarı

Fransa, müttefiki İsrail'e Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili uyarıda bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "teröristlerle halk arasındaki ayrımın yapılması" gerekliliğini hatırlattı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'ya derhal insani ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirten Macron, Gazze'de yaşanan "çok sayıdaki sivil can kaybından" duyduğu endişeyi dile getirdi.

Fransa lideri, Batı Şeria'daki Filistinli sivillere yönelik şiddetin artmasından duyduğu rahatsızlığı da ifade etti.

Çin'den uluslararası topluma çağrı

Filistin Özerk Yönetimi, Endonezya, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının katılımıyla bu hafta Pekin'de gerçekleşen toplantıların açılışında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise uluslararası toplumun Gazze'deki "insani felaketi" durdurmak için "acilen harekete geçmesi" gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Çadlı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da aralarında bulunduğu delegelere hitaben yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumun dünyadaki tüm ülkeleri etkilediğini, "doğru ve yanlış" kavramlarının yanı sıra "insanlığın özünü" de sorgulattığını söyledi.

Wang, uluslararası toplumu "bu trajedinin yayılmasının engellenmesi için etkili önlemler almaya" davet etti.

DW,rtr,AFP/CÖ,HS

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