İsrail ile ABD arasında "Refah" gerilimi artıyor

İsrail'in bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'a kara operasyonu planı, ABD ile gerilimi artırdı. Beyaz Saray planı "hata" diye nitelendirdi, İsrail'den üst düzey bir heyet Washington'a çağırıldı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen bir milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'a kara operasyonu düzenleme planına tepkiler artıyor. Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'ın İsrail'e saldırdığı 7 Ekim'de başlayan savaşta İsrail operasyonlarına kuzeyden başlamış ve ilerlediği bölgelerdeki halka güvenlikleri için güneye gitmeleri çağrısı yapmıştı. Daha sonra operasyonlarını güneye doğru genişleten İsrail hükümeti, sivillerin hayatını hiçe saydığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Benyamin Netanyahu hükümeti şimdi de Gazze Şeridi'nde evlerinden kaçanların sığındığı güneydeki en uç noktayı, Mısır sınırındaki Refah kentine kara operasyonu düzenlemekte ısrarlı. Refah, aynı zamanda Mısır üzerinden uluslararası yardımların Gazze Şeridi'ne sokulduğu ve yaralıların dışarı çıkarıldığı nokta olması açısından da önem taşıyor.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde İsrail'in bu planına karşı muhalefet artıyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu'dan ordu, istihbarat ve insani yardım alanında üst düzey yetkililerden oluşan bir heyeti Washington'a göndermesini istediği bildirilmişti. Beyaz Saray'dan Salı günü yapılan açıklamada, söz konusu heyetin önümüzdeki haftanın başında kapsamlı görüşmeler için Washington'a gelmesinin beklendiği bildirildi.

Jake Sullivan Fotoğraf: Andrew Harnik/AP/picture alliance

ABD: Refah'a kara operasyonu hata olur

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Refah'a bir harekatın "hata" olacağına inandıklarını, İsrail'in hedeflerine başka yollardan da ulaşabileceğini kaydetti. Washington'daki görüşmelerde ABD'nin çekincelerinin ve olası alternatiflerin İsrail tarafına aktarılacağını belirten Sullivan, "İsrail'in bu görüşme gerçekleşmeden Refah'a büyük bir askeri operasyona girişmeyeceğinden yola çıkıyoruz" dedi.

Kapsamlı bir kara operasyonunun "masum sivillerin ölmeye devam etmesi, insani krizin daha derinleşmesi, Gazze'deki anarşinin keskinleşmesi ve İsrail'in uluslararası alanda daha fazla dışlanması anlamına geleceği" uyarısı yapan Sullivan, İsrail'in Refah'a kaçan sivillerin güvenliğini ve temel ihtiyaçlarını nasıl sağlayacağı konusunda ne ABD'ye ne de dünyaya bir plan sunduğunu kaydetti.

Netanyahu: Başka yolu yok

Netanyahu'nun Biden ile görüşmesi sonrasında bugün parlamentoda yaptığı açıklamalar ise ABD ile gerginliğin daha da artacağını gösteriyor. Netanyahu milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, "ABD Başkanı'na Hamas'ın Refah'taki taburlarını tamamen yok etmeye kararlı olduğumuzu ve bunu yapmak için karadan girmek dışında yol olmadığını son derece açık bir şekilde anlattım" dedi.

Refah'ta su kuyruğunda bekleyen Filistinli siviller. Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/Anadolu/picture alliance

İsrail hükümeti, Refah'a kara operasyonu düzenlenmeden Hamas'ın tamamen yok edilemeyeceğini savunuyor. İsrail ayrıca, Gazze ile Mısır arasındaki yaklaşık 14 kilometrelik Philadelphia (Selahaddin) Koridoru'nun kontrolünü savaş sonrasında elinde tutmak istiyor.

Katar: Müzakere çabalarının sonu olur

İsrail'in Refah'a kara harekatı konusundaki ısrarı, muhalif seslerin daha da yükselmesine neden oldu. ABD ve Mısır ile birlikte ateşkes ve rehinelerin salıverilmesi için arabuluculuk yapan Katar, Refah'a kara harekâtının uzlaşma yolundaki çabaları boşa çıkaracağı uyarısı yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Refah'a bir operasyonun bölgeye yığılmış siviller açısından felaket boyutunda sonuçlar doğurabileceğini belirterek İsrail'in kara operasyonuna karşı olduklarını bildirdi. Meloni, Gazze Şeridi'ne insani yardımların güvenli bir şekilde sevk edilebilmesi için Kıbrıs'tan Gazze'ye deniz koridoru ile karadan yeni güzergahlar açılmasının öncelik taşıdığını vurguladı.

Uluslararası yardım kuruluşları da Refah'a kara harekâtının insanî durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulunuyor. BM'nin İşgal Altındaki Filistin Bölgeleri İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Gazze Şeridi'ne insanî yardımların neredeyse tamamının Refah üzerinden gittiğini belirterek İsrail'in geçişlere yönelik sert kısıtlamaları nedeniyle zaten içme suyu ve gıda sıkıntısı yaşandığını, kara harekâtı durumunda sevkiyatın tamamen kesilebileceğini kaydetti.

dpa,rtr/BK,HS

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