İsrail: İran ne olup bittiğini anlamayacak

İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını sürdüren İsrail'den bu ülkeye yeni bir tehdit geldi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İran'a yönelik saldırımız ölümcül, hatasız ve şaşırtıcı olacak" açıklamasında bulundu. Gallant, "Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar" diye ekledi.

İran geçen hafta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine cevaben İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. İsrail'e fırlatılan yaklaşık 200 füzenin çoğu havada imha edilmişti.

İsrail, İran'ın söz konusu füze saldırısının bedelini ağır ödeyeceğini belirtmişti. Tahran'ın olası bir misilleme durumunda İsrail'in büyük bir yıkımla karşılaşacağı tehdidinde bulunması ise dünya petrolünün önemli bir bölümünün üretildiği bölgede daha büyük çapta bir çatışma yaşanabileceğine dair endişeleri artırmıştı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde de ele alındı. Her iki taraf da yaklaşık 30 dakikalık bu görüşmenin olumlu geçtiğini belirtmekle yetindi.

Daha önce İsrail'i İran'ın nükleer tesislerini hedef almaması konusunda uyaran ABD Başkanı Joe Biden, bu ülkedeki petrol sahalarına saldırılmasına da karşı çıkıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (solda) ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi (ortada) komuta merkezinden Hizbullah'a yönelik hava saldırılarını takip ederken görülüyor. Fotoğraf: Israel's Ministry of Defense/Xinhua News Agency/picture alliance

Lübnan uyarısı

Biden-Netanyahu görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırıları da konuşuldu. Beyaz Saray, Biden'ın Lübnan'daki, özellikle de Beyrut'un kalabalık bölgelerindeki sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterilmesi yönünde çağrıda bulunduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da "Lübnan'da hiçbir şekilde Gazze'dekine benzer ve Gazze'deki gibi bir sonuca yol açacak bir askeri eylem olmamalı" açıklamasında bulundu.

Netanyahu önceki gün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın da "Gazze'ye dönebileceği" tehdidinde bulunmuştu. Lübnanlılara seslendiği video mesajda "Gazze'de gördüğümüze benzer yıkım ve acılara yol açacak uzun bir savaşın pençesine düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var" diyen Netanyahu, "Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ki bu savaş sona ersin" çağrısında bulunmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise dün yaptığı açıklamada Hizbullah'ı "soluk almasına ve toparlanmasına izin vermeksizin" vurmaya devam edeceklerini söyledi. İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarında şu ana dek 2 binden fazla kişi öldü. Can kayıplarının büyük bölümü son birkaç hafta içinde gerçekleşti. Lübnan hükümeti, bombardımanlar nedeniyle 1,2 milyon kişinin de evinden edildiğini duyurdu.

DW,AFP,Reuters/CÖ,BÖ

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