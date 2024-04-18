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Öne çıkan konular
İsrail - İran gerilimi
Ortadoğu
Türkiye ekonomisi
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İsrail - İran gerilimi
İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimle ilgili haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
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Haberler
18.04.2024
18 Nisan 2024
BM Genel Sekreteri Guterres: Ortadoğu uçurumun eşiğinde
18.04.2024
18 Nisan 2024
İran'dan İsrail’e nükleer gözdağı
17.04.2024
17 Nisan 2024
ABD ve AB'den İran'a yeni yaptırımlar
16.04.2024
16 Nisan 2024
İsrail'den İran'a karşı "diplomatik atak"
16.04.2024
16 Nisan 2024
UAEK: İran tüm nükleer tesislerini geçici olarak kapattı
15.04.2024
15 Nisan 2024
İsrail: İran'ın saldırısına karşılık verilecek
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Güncel Konular
İran'ın saldırısı başarısızlık mı, güç gösterisi mi?
İran'ın saldırısı başarısızlık mı, güç gösterisi mi?
İran'ın hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırı bir başarısızlık mıydı yoksa bir güç gösterisi miydi?
Politika
17.04.2024
17 Nisan 2024
İran-İsrail krizinde Türkiye'yi bekleyen riskler neler?
İran-İsrail krizinde Türkiye'yi bekleyen riskler neler?
İran-İsrail krizinin tırmanması Türkiye açısından hangi riskleri barındırıyor?
Politika
15.04.2024
15 Nisan 2024
Bazı Arap ülkeleri neden İran'a karşı İsrail'i destekledi?
Bazı Arap ülkeleri neden İran'a karşı İsrail'i destekledi?
Ürdün ve Suudi Arabistan İran-İsrail gerginliğinde neden İsrail'in yanında yer aldı?
Politika
15.04.2024
15 Nisan 2024
İran'ın İsrail saldırısına uluslararası tepkiler
İran'ın İsrail saldırısına uluslararası tepkiler
ABD'den İsrail’e "sarsılmaz" destek sözü geldi, Almanya bölgesel çatışma riskine karşı uyarıda bulundu.
Politika
14.04.2024
14 Nisan 2024
İran'dan İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı
İran'dan İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı
İran, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e saldırı düzenledi.
Çatışmalar
14.04.2024
14 Nisan 2024
ABD'den İsrail'e İran saldırılarına karşı açık destek
ABD'den İsrail'e İran saldırılarına karşı açık destek
ABD, İsrail'in İran büyükelçiliğine saldırısına İran'ın misillemede bulunması halinde İsrael'e destek sözü verdi.
Çatışmalar
11.04.2024
11 Nisan 2024
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