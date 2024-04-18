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İsrail - İran gerilimiOrtadoğuTürkiye ekonomisi

İsrail - İran gerilimi

İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimle ilgili haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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Haberler

18 Nisan 2024

BM Genel Sekreteri Guterres: Ortadoğu uçurumun eşiğinde

18 Nisan 2024

İran'dan İsrail’e nükleer gözdağı

17 Nisan 2024

ABD ve AB'den İran'a yeni yaptırımlar

16 Nisan 2024

İsrail'den İran'a karşı "diplomatik atak"

16 Nisan 2024

UAEK: İran tüm nükleer tesislerini geçici olarak kapattı

15 Nisan 2024

İsrail: İran'ın saldırısına karşılık verilecek

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Güncel Konular

İran'a ait insansız hava araçlarının bir görünümü

İran'ın saldırısı başarısızlık mı, güç gösterisi mi?

İran'ın saldırısı başarısızlık mı, güç gösterisi mi?

İran'ın hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırı bir başarısızlık mıydı yoksa bir güç gösterisi miydi?
Politika17 Nisan 2024
1 Nisan'da İran'ın Şam'daki temsilciliğine saldırı düzenlenmişti

İran-İsrail krizinde Türkiye'yi bekleyen riskler neler?

İran-İsrail krizinde Türkiye'yi bekleyen riskler neler?

İran-İsrail krizinin tırmanması Türkiye açısından hangi riskleri barındırıyor?
Politika15 Nisan 2024
İsrail hava kuvvetlerine ait F-15 tipi savaş uçağı

Bazı Arap ülkeleri neden İran'a karşı İsrail'i destekledi?

Bazı Arap ülkeleri neden İran'a karşı İsrail'i destekledi?

Ürdün ve Suudi Arabistan İran-İsrail gerginliğinde neden İsrail'in yanında yer aldı?
Politika15 Nisan 2024
İran'ın saldırısı üzerine Aşkelon'da savunma sistemleri devreye girdi

İran'ın İsrail saldırısına uluslararası tepkiler

İran'ın İsrail saldırısına uluslararası tepkiler

ABD'den İsrail’e "sarsılmaz" destek sözü geldi, Almanya bölgesel çatışma riskine karşı uyarıda bulundu.
Politika14 Nisan 2024
İran'ın saldırısı, İsrail savunma sistemi tarafından engelledi

İran'dan İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı

İran'dan İsrail'e İHA ve füzelerle saldırı

İran, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle İsrail'e saldırı düzenledi.
Çatışmalar14 Nisan 2024
ABD lideri Joe Biden (solda) ile İsrail Devlet Başkanı Benyamin Netanjahu (Arşiv fotoğrafı)

ABD'den İsrail'e İran saldırılarına karşı açık destek

ABD'den İsrail'e İran saldırılarına karşı açık destek

ABD, İsrail'in İran büyükelçiliğine saldırısına İran'ın misillemede bulunması halinde İsrael'e destek sözü verdi.
Çatışmalar11 Nisan 2024