İsrail Hizbullah komutanı İbrahim Akil'i öldürdü

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Akil'in öldürüldüğünü duyurdu. ABD ise olası bir Hizbullah-İsrail savaşının hâlâ önlenebilir olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh mahallesinde çok sayıda bina ve aracın ağır hasar gördüğü hava saldırısında, Hizbullah komutanlarından İbrahim Akil'in öldürüldüğünü açıkladı. Daha önce Lübnanlı güvenlik kaynakları Akil'in hedef alındığını doğrulamış ancak sağlık durumuna dair bilgi vermemişlerdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre saldırıda en az sekiz kişi öldü, 59 kişi de yaralandı.

İbrahim Akil, 1983 Nisanı'nda Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nde 63 kişinin, aynı yılın Ekim ayında yine Beyrut'taki ABD Deniz Kışlası'nda 241 Amerikan personelinin öldüğü bombalı saldırılardaki rolü nedeniyle ABD tarafından başına konan 7 milyon dolar ödül vaadi ile aranıyordu. ABD'ye göre Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin de üyesiydi.

Hizbullah-İsrail tansiyonu karşılıklı açıklamalar ve saldırılarla giderek artarken ABD'den "Savaş kaçınılmaz değil, önlemek için çalışıyoruz" mesajı geldi.

İsrail'in hava saldırısına maruz kalan bölgede çok sayıda bina ağır hasar gördü Fotoğraf: Bilal Hussein/AP Photo/picture alliance

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, "Hâlâ bir diplomatik çözüm için zaman ve alan olduğuna inanıyoruz" diyerek savaşı önlemek için Washington'un "elinden gelen her şeyi yaptığını" kaydetti. Kirby ayrıca, Akil'in öldürüldüğü saldırının ABD'ye önceden haber verilip verilmediğini bilmediğini söyledi.

İsrail geçtiğimiz aylarda Beyrut'a düzenlediği bir başka saldırıda Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürmüştü.

Dahiyeh bombardımanı, Hizbullah tarafından kullanıldığı değerlendirilen çağrı cihazı ve telsizlerin uzaktan eş zamanlı patlatılması sonucu 37 kişinin öldüğü saldırıları izledi. Perşembe günü de İsrail Lübnan'ın güneyine 7 Ekim'den beri en yoğun hava saldırısını düzenlemişti. Cuma sabah saatlerinde ise Hizbullah İsrail'in kuzeyine yaklaşık 140 roket fırlattı. İsrail sağlık yetkilileri, söz konusu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Reuters,DW,AP,dpa / MUK,ET

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