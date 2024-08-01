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İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif de öldürüldü

1 Ağustos 2024

İsrail, Hamas'ın askeri kanadının başındaki Muhammed Deif'in de yaklaşık iki hafta önceki bir hava saldırısında öldüğünü duyurdu. Dün de Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye öldürülmüştü.

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Muhammed Deif'in 2000 yılından bir fotoğrafı
Muhammed Deif'in 2000 yılından bir fotoğrafıFotoğraf: -/dpa/picture-alliance

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın başında bulunan Muhammed Deif'in öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda Hamas komutanı Deif'in de öldüğünün teyit edildiği duyuruldu.

Gazze'deki sağlık yetkilileri 13 Temmuz'daki saldırıda 90'ı aşkın kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Hamas ise saldırıda Deif'in öldüğüne dair iddiaları yalanlamıştı.

Ancak İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, "istihbarat değerlendirmesinin" ardından Deif'in de bu hava saldırısında öldüğünün doğrulandığını belirtti.

İsrail, Deif'in Hamas tarafından 7 Ekim'de gerçekleştirilen ve yaklaşık bin 200 İsrailli öldürülen saldırının planlayıcılarından biri olduğunu belirtiyor.

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye de dün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü. Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuştu.

DW,AFP,AP/CÖ,HS

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