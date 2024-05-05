İsrail hükümeti El Cezire'yi kapatma kararı aldı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun kabinesi Pazar günü, ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Katarlı televizyon kanalı El Cezire'nin Gazze'deki savaş devam ettiği sürece İsrail'deki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Netanyahu sosyal medya platformu X'te kararın kabinede oybirliği ile kabul edilmesi sonrasında yaptığı paylaşımda "Kışkırtıcı El Cezire kanalı İsrail'de kapatılıyor" açıklamasında bulundu.

Hükümet açıklamasında İsrail İletişim Bakanı Şlomo Karhi'nin "derhal harekete geçme" talimatı verdiği belirtildi. Kanalın yasaklanmasını destekleyen bir milletvekili ise El Cezire'nin karara karşı mahkemede itiraz hakkı olduğunu söyledi.

İsrail İletişim Bakanı Şlomo Karhi Fotoğraf: Nir Alon/ZUMA Wire/IMAGO

Karara göre alınacak önlemler kanalın İsrail ofisinin kapatılması, yayın teknik ekipmanlarına el konulması, kanalın uydu ve kablo yayınlarından çıkarılması ve internet sitesinin erişime engellenmesini içeriyor.

El Cezire kararı kınadı

Katar merkezli El Cezire bugün yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin faaliyetlerini durdurma girişimini "suç" olarak nitelendirerek kınadı. El Cezire X'te Arapça olarak yaptığı açıklamada "İsrail'in insanların bilgiye erişim hakkını ihlal eden bu suç eylemini kınıyoruz" denildi.

El Cezire daha önce yaptığı açıklamalarda da İsrail'in güvenliğini tehdit ettiği yönündeki suçlamaların asılsız olduğunu belirtmiş ve bunların amacının kanalı susturmak olduğunu savunmuştu.

El Cezire Katar hükümeti tarafından finanse edilen bir yayın kuruluşu ve yayınlarında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını sert bir şekilde eleştiriyor.

İsrail parlamentosunda geçen ay kabul edilen bir yasa ile İsrail'de yayın yapan yabancı kuruluşların ulusal güvenlik gerekçesi ile geçici olarak kapatılmasının yolu açılmıştı.

Yasa, Netanyahu ve güvenlik kabinesine kanalın İsrail'deki ofisini 45 gün kapatma hakkı veriyor. Hamas liderliğine ev sahipliği yapan Katar İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı ateşkes müzakerelerinde de arabuluculuk yapıyor.

Rtr / SSB, JD

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