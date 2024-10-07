İsrail "düşmanlarla" mücadele için dünyadan destek istedi

7 Ekim 2023'te İsrail'e saldırarak yaklaşık bin 200 kişiyi öldüren ve 250 kişiyi rehin alarak Gazze Şeridi'ne kaçıran Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırının yıl dönümünde, İsrail'de anma etkinliği düzenlendi.

Geçen yıl 370'i aşkın kişinin öldürüldüğü Nova müzik festivalinin düzenlendiği Gazze Şeridi sınırı yakınındaki Reim'de yapılan törende, Pazartesi sabahı bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, törende yaptığı konuşmada, dünyaya düşmanlarıyla yürüttüğü savaşta İsrail'e destek verme çağrısında bulundu. 7 Ekim saldırısının "insanlığın bir yarası" olduğunu olduğunu söyleyen Herzog, "Dünya, tarihin akışını değiştirmek ve bölgeye barış ve daha iyi bir gelecek getirmek için düşmanlarına karşı İsrail'e destek vermek zorunda olduğunu fark etmek ve anlamak zorundadır" diye konuştu.

Almanya'dan destek mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eski adıyla Twitter olan X üzerinden yaptığı açıklamada, Almanca, İngilizce ve İbranice, "Acınızı paylaşıyoruz" mesajını paylaştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise ülkesinin İsrail'e desteğini yineledi. Baerbock, "7 Ekim terörü, İsrail'deki insanların yanı sıra Ortadoğu'daki birçok kişi ve bizim için de bir dönüm noktası niteliğindedir. Hamas'ın elindeki rehinelerin yakınları için zaman durmuş durumda. Tüm rehineler yeniden serbest bırakılana ve sevdiklerinin yanına ulaşana kadar yılmayacağız" mesajını paylaştı.

Hamas: İsrail'in varlığı tehlikede

Saldırının yıl dönümünde ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'tan da bir açıklama geldi. Eski Hamas lideri Halid Meşal, Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Hamas'ın bir yıl önceki saldırısının "İşgalci İsrail'i başa döndürdüğünü ve varoluşunu tehlikeye soktuğunu" söyledi.

Hizbullah: Ortadoğu'da İsrail'e yer yok

İsrail'in kısa süre önce kara harekâtına başladığı Lübnan'ın güneyinde varlık gösteren Hizbullah'tan da bir açıklama geldi.

İsrail'in var olma hakkının olmadığını söyleyen örgüt, "İsrail'e bölgemizde ve sosyal, kültürel ve insani yapımızda yer yoktur" açıklamasını yaptı. 7 Ekim saldırısını "kahramanca" olarak nitelendiren İran destekli Hizbullah, saldırının Ortadoğu için "tarihi etkileri ve stratejik sonuçları" olacağını söyledi.

Hizbullah, geçen yılki saldırıdan bir gün sonra, 8 Ekim 2023'te, Hamas'a destek verdiklerini açıklamıştı. Söz konusu açıklamaya da değinen örgüt, "hakikat, adalet ve tam insanlığın tarafında" olduklarını ve bu çerçevede Lübnan'ı da savunmaya karar verdiklerini ifade etti.

Saldırının bir yıl sonrasında, İsrail ordusu, Hamas'ın geçen yıl kaçırdığı 251 rehinenin 97'sinin hâlâ Gazze'de tutulduğunu ve bunların 37'sinin ölü olduğunu tahmin ediyor. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre ise İsrail'in son bir yıldaki saldırıları sonucunda en az 41 bin 800 kişi öldürüldü. Lübnan'da ise son bir yıldır sürmekte olan ve son dönemde artan çatışmalarda, 2 binden fazla kişinin öldüğü ve yaklaşık 10 bin kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

DW, AFP, dpa / BÜ, JD

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