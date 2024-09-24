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İsrail bombardımanı: Lübnanlılar Suriye'ye kaçıyor

24 Eylül 2024

İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Yoğun bombardıman ülkeden kaçışı tetiklerken yüzlerce kişinin iç savaş yorgunu Suriye'ye kaçtığı belirtildi.

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Lübnan'da çatışma bölgesinden çıkmaya çalışan araç trafiği
Lübnan'da güneyden kaçış trafiği kilitlediFotoğraf: Mohammed Zaatari/AP Photo/picture alliance

İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor. Başkent Beyrut'un da hedef alındığı yoğun saldırılar Lübnan'dan kaçışı tetikledi. Yüzlerce kişinin 10 yıllık iç savaşta harap olmuş komşu Suriye'ye kaçtığı belirtiliyor.

Haber ajansı AFP'ye bilgi veren güvenlik kaynakları "yaklaşık 500 kişinin Suriye'ye geçtiğini" söyledi, Suriye'ye açılan sınır kapılarına doğru araç trafiğinin sürdüğünü aktardı.

İsrail sınırdan 80 kilometre içeriye kadar olan alanın siviller için tehlikeli olacağını ilan etmiş, burada yaşayanlara evlerini terk ederek kuzeye gitmelerini tavsiye etmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Salı günü yaptığı açıklamada Hizbullah'a "ara" şansı vermeyeceklerini, saldırıların "tüm bölgede yoğun ve devamlı" olacağını söyledi.

Lübnan'da bir BM aracı
Lübnan'da çok sayıda BM personeli bulunuyorFotoğraf: Vasily Krestyaninov/SOPA Images/Sipa USA/picture alliance

Çok sayıda şirket uçuşları iptal etti

Pazartesi günü başlayan kuzeye göç sürüyor. Beyrut'a çıkan yollarda trafik durma noktasına gelmiş durumda.

Bu sabah çok sayıda uçuş iptali ülkeden havayoluyla çıkmak isteyenleri çaresiz bıraktı. Körfez şirketleri Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways ve Flydubai Beyrut uçuşlarını askıya aldı.

Şirketler en azından Salı ve Çarşamba günü uçmayacaklarını "Müşterilerimiz ve mürettebatın güvenliği öncelikli" diyerek duyurdu, ileri tarihler için gelişmelerin izlendiği belirtildi.

Alman Lufthansa 26 Ekim'e kadar Beyrut'a uçmayacağını ilan ederken, Air France 1 Ekim'den önce Lübnan'a sefer düzenlemeyeceğini bildirdi.

Lübnan'ın bayrak taşıyıcı şirketi Middle East Airlines'tan bir kaynak önümüzdeki günler için tüm biletlerin satıldığını söyledi. Kaynak, "Diğer şirketlerin iptalleri nedeniyle tüm koltuklar doldu. Pazar gününden önce tek bir boş bilet yok" dedi.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby ülkedeki Amerikan vatandaşlarına havayolu tamamen kapanmadan mümkün olan herhangi bir uçuşla ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.

AFP,Reuters / MUK,BK

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