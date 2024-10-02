BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'e girişi yasaklandı

İsrail, Ortadoğu'da tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etti ve ülkeye girişini yasakladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Fotoğraf: Sebastian Scheiner/AFP

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz kararı, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kesin bir dille kınamayan hiç kimse İsrail topraklarına ayak basmayı hak etmiyor" sözleriyle duyurdu. Katz, "İsrail karşıtı Genel Sekreter teröristleri, tecavüzcüleri, katilleri destekliyor" diyerek Guterres'i eleştirdi.

Guterres İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısından sonra kısa bir açıklama yaparak, "Ortadoğu'da çatışmaların giderek yayılmasını kınıyorum. Bu durmalı. Kesinlikle ateşkese ihtiyacımız var" demişti.

Karar İsrail ve BM arasındaki ayrılığı daha da derinleştiriyor.

BM-İsrail ayrılığı

İsrail Gazze saldırılarıyla ilgili Guterres'ten gelen eleştirilere tepki gösteriyordu. Son olarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, New York'ta BM Genel Kuruluna hitabında, BM'yi "karanlığın evi" ve "Yahudi karşıtı bataklık" olmakla suçladı.

İşgalin başında İsrail ordusu Gazze'deki BM personeli arasında Hamas militanları olduğunu iddia etmişti. İsrail, 2006'da kurulan BM İnsan Hakları Konseyinin bugüne kadar aldığı 300 kınama kararının üçte birinde kendilerini hedef aldığını da savunuyor.

BM'nin en üst düzey yargı organı Uluslararası Adalet Divanı bu yılın Ocak ayında İsrail'i Gazze'de "soykırımı önlemeye" çağırmış, Mayıs'ta İsrail'den Refah'a saldırılarını durdurmasını istemiş, Temmuz ayında ise Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin uluslararası hukuku ihlal ettiğine hükmetmişti.

Mahkemenin kararlarını dayatabileceği bir gücü bulunmuyor.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu 200'den fazla BM personeli hayatını kaybederken BM'ye bağlı çeşitli ajansların yöneticileri İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelendiren açıklamalar yaptı.

AP,Reuters,DW / MUK,EC

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