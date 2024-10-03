İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi: En az altı ölü

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu en az altı kişi hayatını kaybetti. Şam'a düzenlenen bir diğer saldırıda ise en az dört kişi öldü.

İsrail'in Perşembe günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında en az altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan sağlık yetkilileri saldırıda, en az yedi kişinin de yaralandığını kaydetti.

Reuters'a konuşan bir güvenlik yetkilisi, parlamento binası yakınlarındaki Bachoura bölgesinde bir binayı hedef alan saldırının Lübnan'ın merkezine şu ana kadar düzenlenen en yakın saldırı olduğunu belirtti. Lübnanlı güvenlik yetkilileri, füzelerin Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü, şehrin güneyindeki Dahiye banliyösünü de vurduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), evlerini tahliye eden Lübnan köylerinin sakinlerinin "ikinci bir talimata kadar" evlerine dönmemeleri uyarısında bulundu. Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "IDF baskınlarının sürdüğünü" söyledi.

Ölenler arasında ABD vatandaşı da var

İsrail'in saldırısında bir Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirildi. Michigan'da yaşayan Amerikan vatandaşı Kamel Ahmad Jawad'ın kızı, yaşlılara ve engellilere yardım edebilmek için son günlerinde bir hastane yakınlarında kalmayı seçen babasının "masum hayatları kurtarmaya çalışırken İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdiğini" duyurdu. Jawad'ın yaşlı annesinin bakımı için Lübnan'a geldiği belirtildi.

Bachoura bölgesine düzenlenen saldırı geniş çaplı bir tahribat yarattı. Fotoğraf: Emilie Madi/REUTERS

Jawad'ın ölümüne ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Jawad'ın ölümünden duyulan üzüntü ifade edilerek, "Lübnan'da yaşamını yitiren çok sayıda sivilin ölümü gibi Jawad'ın ölümünün de bir trajedi olduğu" kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında şimdiye kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı, bir milyondan fazla kişi ise yerinden edildi. İsrail askeri operasyonun İran destekli Hizbullah militanlarına yönelik olduğunu savunuyor.

Washington, 2 milyon 300 binlik nüfusunun neredeyse tamamının yerinden edildiği ve onbinlerce kişinin hayatını kaybettiği Gazze savaşında müttefiki İsrail'e vermeye devam ettiği destek yüzünden eleştiriliyor.

İsrail Şam'a da saldırı düzenledi: En az üç ölü

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a da saldırı düzenlediği belirtildi. Devlet medyası, kentteki bir binayı hedef alan saldırıda üç sivilin öldürüldüğünü, üç kişinin de yaralandığını duyurdu. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü saldırıda geçen hafta öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın damadı Hasan Cafer El Kasır'ın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırıda ölenlerden birinin daha Lübnan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Reuters,AFP,dpa/SÖ,EC

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