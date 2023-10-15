İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ı yok edeceğiz

İsrail'de Hamas'a açılan savaş nedeniyle kurulan acil durum kabinesinin ilk toplantısında konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, Hamas'ı "yok etme" sözü verdi.

Netanyahu, Hamas saldırılarında öldürülen İsraillilerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşuyla başlayan toplantıdaki konuşmasında, acil durum hükümetine katılan muhalefet lideri Benny Gantz ve bu ismin partisinden siyasetçiler dâhil tüm bakanların aralıksız şekilde ve dayanışma içinde çalıştığını söyledi.

Gösterilen ulusal birliğin hem yurt içine hem yurt dışına hem de "düşmana" verilen net bir mesaj niteliğinde olduğunu söyleyen Netanyahu, Hamas'ı "ortadan kaldırmaya" yönelik hazırlıkların hızla sürdüğünü ifade etti.

İsrail lideri, "Hamas dağılacağımızı sandı ama asıl biz Hamas'ı dağıtacağız" dedi.

Netanyahu dün Gazze sınırındaki İsrailli askerleri ziyaret etmişti. Fotoğraf: Newscom/picture alliance

Kara harekâtı hazırlığı

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve bin 300'ü aşkın İsrailli'nin öldürülüp onlarcasının da rehin alındığı saldırıların ardından Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık bakanlığı, İsrail'in bu bölgeye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 2 bin 329 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık, Gazze'deki yaralı sayısının ise 9 bin 714 olduğunu duyurdu. Batı Şeria'da da 54 Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'ye su, gıda, elektrik ve yakıt tedarikine izin vermeyen ve bölgeye yönelik ablukayı tüm rehineler serbest burakılana dek sürdüreceğini duyuran İsrail, kapsamlı bir kara harekâtı için hazırlıklarını da sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye hava ve deniz saldırılarını da içeren "büyük bir kara operasyonu" düzenleyeceğini duyururken cephe hattındaki askerleri ziyaret eden Netanyahu da "Sıradakine hazır mısınız? Daha fazlası geliyor" açıklamasında bulunmuştu.

DW,rtr/CÖ,EC

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