İsrail 100 uçakla Lübnan'ı bombaladı, "Son değil"

İsrail ordusu saldırı hazırlığında olduğu belirtilen Hizbullah hedeflerini bombaladı. Lübnan'dan İsrail'e 300'den fazla roket atıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu Lübnan'a yönelik yeni saldırı ihtimaline işaret etti.

İsrail savaş uçakları Pazar sabahı Lübnan'da Hizbullah hedeflerini bombaladı. Hava harekâtı ile İsrail'e yönelik saldırılarda kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edilen roket ve insansız hava araçlarının hedef alındığı belirtildi. Amerikan basını ABD'nin "önleyici" saldırıya dair önceden bilgilendirildiğini yazdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre eş zamanlı olarak 100 savaş uçağının katıldığı operasyonda 40'dan fazla roket fırlatma noktası imha edildi.

Saldırılar başlamadan kısa süre önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülke çapında 48 saatlik acil durum ilan edildiğini açıklarken, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanında sivil uçuşlar birkaç saatliğine yapılamadı.

İsrail saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurdu Fotoğraf: Aziz Taher/REUTERS

İsrail'in Hizbullah'tan önce gerçekleştirdiği "önleyici" operasyona rağmen Lübnan'dan İsrail'e onlarca roket ve insansız hava aracıyla (İHA) saldırı yapıldı.

Örgüt eylemin, geçtiğimiz haftalarda Beyrut'ta İsrail hava saldırısı sonucu ölen üst düzey Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ün intikamı almaya yönelik olduğunu duyurdu.

Hizbullah İsrail'in kuzeyinde 11 askeri tesisi 320 roket ve çok sayıda İHA ile hedef aldıklarını öne sürdü.

İsrail ordu sözcüsü Hizbullah roketlerinin İsrail'de çok az zarara yol açtığını söyledi. Patlayıcı yüklü İHA'lardan birinin İsrail'in kuzeyinde otoyola isabet ettiği görülürken, saldırılarda bir kadının hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Lübnan'da ise İsrail saldırıları sonucu üç Hizbullah savaşçısının öldüğü bildirildi.

Öte yandan Hamas "Düşmanın yüzüne atılmış bir tokat gibi" nitelemesiyle Hizbullah saldırılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Netanyahu: Bu son değil

Sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ülkenin kuzeyinde güvenliği sağlamak için "her şeyi" yapacaklarını söyledi. Netanyahu, "Ülkemizi korumak için her şeyi yapmaya kararlıyız. Basit bir kuralı izlemeye devam ediyoruz: Kim canımızı yakarsa biz de onun canını yakarız" diye konuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hava saldırısını Tel Aviv'den komuta etti Fotoğraf: Israel Defense Forces/REUTERS

Netanyahu ilerleyen saatlerde daha kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

"(Lübnan saldırısı) Doğu sınırında durumu değiştirmek ve vatandaşlarımızı evlerine döndürmek için attığımız bir başka adım" diyen İsrail Başbakanı, "Tekrar ediyorum, bu hikâyenin sonu değil" diye ekledi.

Gazze savaşının başından beri Hizbullah ve İsrail askeri arasında hemen her gün karşıklı çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin kuzey sınırına yığınak yapan İsrail ordusu Lübnan'a yönelik kapsamlı bir operasyon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını açıklamıştı.

Lübnan'da Ekim ayından beri İsrail ordusunun saldırıları sonucu 100'den fazlası sivil en az 500 kişi öldü. İsrail'de ise Hizbullah'ın Lübnan'dan düzenlediği roket ve İHA saldırılarında 23 asker ve 26 sivil öldü.

Her iki ülkede sınır bölgesinde yaşayan on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Netanyahu "önleyici saldırı" ile Lübnan'da henüz ateşlenmeden imha edilen roketlerin İsrail'in kuzeyinde sivil yerleşimlere doğrultulduğunu, havada önlenen insansız hava araçlarının ise ülkenin orta kesimlerine doğru ilerlediğini söyledi.

İsrail medyası Hizbullah'ın istihbarat kurumu Mossad'a ait Tel Aviv'deki merkez binasını hedeflediğini iddia etti.

Karşılıklı saldırılar Mısır'ın başkenti Kahire'de Pazar günü için planlanan ateşkes görüşmelerinin öncesine denk geldi. İsrail heyetinin Gazze'de ateşkes ve rehine takasını müzakere etmek üzere Kahire'ye gittiği açıklandı.

DW,AFP,Reuters / MUK,HT

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