İspanya'da sel felaketi: "Tüm ülke ağlıyor"

İspanya'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. En az 95 kişinin öldüğü ülkede bazı bölgelere ulaşım tamamen kesilirken kayıplara ulaşılmasında güçlük çekiliyor. İspanya Başbakanı, "Tüm İspanya ağlıyor" dedi.

İspanya'da şiddetli fırtınanın yol açtığı sellerin yarattığı tahribatın boyutu büyüyor. Ülkede geniş alanlar sular altında kalırken yetkililer cansız bedenlere ulaşmaya devam ediyor. İspanya'da son 50 yılın en ölümcül sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e ulaştığı açıklandı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda bu sayının artacağı tahmin ediliyor. Kurtarma ekiplerinin sel ve kapanan yollar nedeniyle felaket bölgelerine ulaşmakta güçlük çektiği, yağışlardan en fazla etkilenen Valencia bölgesinde kurtarma çalışmalarına büyük ölçüde yalnızca helikopterlerle devam edilebildiği kaydedildi.

Meteoroloji servisi AEMET, ülkede hava şartlarının bugün normale dönmesini beklediklerini belirtti.

Ülkede demiryolları da selden büyük hasar gördü. Fotoğraf: Rober Solsona/Europa Press/IMAGO

Sanchez: Sizi terk etmeyeceğiz

Sel felaketinde Valencia bölgesinde 92 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Castilla-La Mancha'da iki kişinin öldüğü, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde de bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İspanyol hükümeti, ülkede Perşembe gününden itibaren üç günlük yas ilan etti. Felaketten etkilenenlere hızlı yardım sözü veren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tüm imkânları seferber edeceklerini ifade etti. "Sizi terk etmeyeceğiz" diyen Başbakan, "Tüm İspanya sizinle ağlıyor" diye konuştu.

Yardım görevlileri, selden kapanan yollar nedeniyle kimi bölgelere ulaşmakta zorluk çekiyor. Fotoğraf: Gregorio Marrero/AP Photo/picture alliance

Avrupa'dan Madrid'e destek sözü

Avrupa'dan da İspanya'ya destek mesajları geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan can kayıplarını "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirirken hayatını kaybedenlere baş sağlığı diledi. "Köylerin tamamı çamur altında kalmış durumda" diyen von der Leyen, insanların ağaçlara çıkarak selden kurtulmaya çalıştığını, otomobillerin sel sularında sürüklendiğini söyledi.

"Onlarca kişi hayatını kaybetti. Binlercesi yerinden oldu. Bu nedenle düşüncelerimiz ölenlerle, aileleriyle, arkadaşlarıyla; ayrnı zamanda kurtarma ekipleriyle" diyen von der Leyen, Avrupa Birliği'nin de İspanya'ya insani yardım koordinasyonu ve uydu görüntüleri konusunda destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Valencia'da araçlar sokaklarda sürüklendi. Fotoğraf: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Almanya'dan da Madrid'e destek önerisi geldi. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, "Bu korkunç felaketle mücadele için Almanya'dan desteğin gerekli oldup olmadığı konusunda İspanyol hükümetiyle doğrudan iletişim hâlindeyiz" dedi.

dpa,AFP,AP/SÖ,CÖ

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