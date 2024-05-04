İspanya ile Arjantin arasında "uyuştucu" gafı kriz yarattı

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente'nin Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hakkındaki uyuşturucu kullandığı yönündeki gafı, iki ülke arasında diplomatik krize dönüştü.

İspanya Ulaştırma Bakanı Puente, Cuma günü İspanyol Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) bir etkinliğinde, Arjantin'deki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde sağ popülist Milei'i bir "televizyon programında" gördüğünü belirterek, "Bilmiyorum o maddeleri aldıktan sonra mıydı yoksa önce mi?" diye konuştu.

Bunun üzerine Arjantin Devlet Başkanı Milei de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i ülkesini felakete sürüklemekle suçladı. Milei'in ofisinden sosyal paylaşım platformu X üzerinden yapılan açıklamada, Başbakan Sanchez'in izlediği "sosyalist politikayla ülkeye yoksulluk ve ölümden başka bir şey getirmediği ve orta tabakaya zarar verdiği iddia edildi. Açıklamada, ülkedeki ayrılıkçılara gösterdiği müsamaha yüzünden Sosyalist Başbakan Sanchez'in İspanya'nın birlik ve beraberliğini tehlikeye attığı da öne sürüldü.

Açıklamada Sanchez'in eşine yönelik iddialara da gönderme yapılarak "Sanchez'in uğraşması gereken daha ciddi sorunları olduğu" ifade edildi.

Son günlerde Sanchez'in eşine yönelik yolsuzluk iddiaları ortaya atılmış, ön soruşturma başlatılacağı duyurulmuştu. Bunun üzerine Sanchez görevde kalıp kalmayacağını gözden geçireceğini söylemiş, hafta içi yaptığı açıklamada da göreve devam etmeye karar verdiğini duyurmuştu.

Milei'in açıklamalarına Madrid'den gelen yanıtta ise söz konusu açıklamaların "kategorik olarak reddedildiği" belirtildi. İspanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, bunun iki ülke arasında ilişkileri yansıtmadığı ifade edildi.

AFP/ETO, JD

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