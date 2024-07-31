İsmail Haniye suikastına uluslararası tepkiler

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi, bölgede gerilimin tırmanması endişesini artırdı. Hamas "Yanıtsız kalmayacak" açıklaması yaparken ABD Savunma Bakanı, "Bölgede geniş bir savaş kaçınılmaz değil" dedi.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Salı günkü yemin törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da öldürülmesi, Ortadoğu'da gerilimin tırmanması endişelerini artırdı. Haniye, 2019'da Gazze Şeridi'nden ayrılarak Katar'a yerleşmişti.

Suikast sonrası Hamas'tan yapılan açıklamada, saldırının amaçlarına ulaşamayacağı ve gerilimi ciddi bir şekilde tırmandıracağı belirtildi. Hamas açıklamasında saldırının "yanıtsız kalmayacağı" bildirildi.

Ramallah merkezli Filistin Özerk Yönetiminin Başkanı Mahmud Abbas da Haniye'ye yönelik saldırıyı kınayarak Filistinlileri İsrail'e karşı birlik olmayı sürdürmeye çağırdı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye Fotoğraf: Vahid Salemi/AP Photo/picture alliance

İran: İsrail'i pişman edeceğiz

Tahran'da gerçekleşen saldırıya İran'dan da kınama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'i bu "korkakça" suikast nedeniyle "pişman etme" sözü verdi.

İran Devrim Muhafızları yaptıkları açıklamada, "Haniye'nin öldürülmesine sert ve acı verici bir yanıt verilecek" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Haniye'nin kanının boşuna dökülmediği" belirtilerek Haniye'ye yönelik saldırının İran ile Filistin direnişi arasındaki bağı daha da güçlendireceği kaydedildi. Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntıların araştırılmakta olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızlarının eski komutanlarından Muhsin Rezai de "İsrail'in, Haniye'yi Tahran'da öldürmenin bedelini ağır ödeyeceğini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Fotoğraf: Iranian Supreme Leader's Office via ZUMA Press Wire/picture alliance

Pekin de suikastı kınadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bu olaydan ötürü "son derece endişeli" olduklarını, suikasta "ciddi şekilde karşı olduklarını ve kınadıklarını" ifade etti.

Katar'dan uyarı

İsrail ile Hamas arasındaki barış görüşmelerine arabuluculuk yapan ve Haniye'yi topraklarında barındıran Katar da suikastı kınayarak gerilimi tehlikeli bir şekilde tırmandıracağı uyarısı yaptı.

Gazze savaşında Hamas'a destek veren Yemen'deki Husilerden de açıklama geldi. Haniye'ye yönelik suikastı "alçakça bir terör suçu" diye kınayan Husiler, saldırının hukukun ve ideal değerlerin bir ihlali olduğunu kaydetti.

ABD: Geniş bir savaş kaçınılmaz değil

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Ortadoğu'da daha geniş bir savaşın "kaçınılmaz" olmadığını düşündüğünü ve ABD olarak bölgede artan tansiyonu düşürmek için çalıştıklarını kaydetti.

"Diplomasi için her zaman alan ve fırsatlar olduğunu düşünüyorum" diyen Austin, İsrail'e yönelik bir saldırıya karşı İsrail'in yanında olacaklarını bir kez daha vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Haniye'nin öldürülmesini "tamamen kabul edilemez bir siyasi suikast" olarak tanımladı. RIA Novosti haber ajansına konuşan Bogdanov, bu suikastın tansiyonu daha da artıracağını ifade etti.

AFP,Reuters/BK,CÖ

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