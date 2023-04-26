İran Cemşid Şarmehd'in idam cezasını onadı

İran'da yüksek mahkeme, Alman ve İran vatandaşı olan Cemşid Şarmehd hakkında "terör saldırısı" suçlamasıyla verilen idam cezasını onadı. Almanya ve Uluslararası Af Örgütü karara tepki gösterdi.

İran'da temyiz mahkemesi, terör eylemlerinde rol aldığı gerekçesiyle İran-Almanya çifte vatandaşı olan Cemşid Şarmehd hakkında verilen idam cezasını onadı.

Duyuruyu yapan İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, "Alt mahkemenin bilgilendirilmesinin ardından yüksek mahkemenin kararının uygulanması için gerekli adımlar atılacaktır" dedi.

68 yaşındaki Şarmedh, 2008 yılında Şiraz kentinde gerçekleşen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıya karışmaktan geçen Şubat ayında suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

Almanya'dan tepki

Kararın açıklamasının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Berlin'in idam cezasının onandığı yönündeki haberler karşısında şoke olduğunu ve bunu teyit etmeye çalıştığını söyledi.

"Eğer bu doğruysa, durum gerçekten de çok ciddi demektir" ifadesini kullanan sözcü, Şarmehd hakkındaki ölüm cezasının Almanya için tamamen kabul edilemez olduğunu belirtti.

Almanya, alt mahkemenin kararı sonrasında da idam cezasını kınayarak İran'ın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan iki personeli istenmeyen kişi etmişti. Buna karşılık Tahran yönetimi de geçtiğimiz ay iki Alman diplomatı sınır dışı etmişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, idam kararı çıktığında "Bunu sert bir şekilde kınıyoruz ve İran rejiminden bu kararı geri almasını istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Af Örgütü'nden çağrı

Uluslararası Af Örgütü karara tepki göstererek Alman hükümetini İran'a karşı diplomatik adımlar atmaya çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya'daki İran uzmanı Dieter Karg, "İran yargısı, adil olmayan yargılamalarda zorla alınan 'itirafları' delil olarak kullanıp, ölüm cezalarını onayarak insan hakları ihlallerini bir kez daha hayata geçirmiştir" dedi.

Yurtdışında yakalandı

Davaya bakan savcılık ABD'de ikamet eden Şarmehd'i FBI ve CIA yetkilileriyle ile temas kurmakla, İsrail'in istihbarat örgütü Mossad'la ise temas kurma girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

İranlı yetkililer, Ağustos 2020'de Şarmehd'i "karmaşık" olarak tanımladıkları bir operasyon sonucunda yakaladıklarını duyurmuş, ancak tutuklamaya ilişkin ayrıntılı bilgi vermemişti. Ailesi, Şarmehd'in Dubai'de transit geçiş yaparken İran güvenlik güçleri tarafından kaçırıldığını ve daha sonra İran'a getirildiğini belirtiyor.

İran'da altısı Fransa'dan olmak üzere Batı ülkelerinden en az 16 çifte vatandaş, çeşitli suçlamalarla tutuklu bulunuyor.

İran yargısına göre 2023'ün başından bu yana aralarında Şarmehd'in de bulunduğu üç çifte vatandaş güvenlikle ilgili suçlamalar nedeniyle ya ölüm cezasına çarptırıldı ya da idam edildi.

Casusluk suçundan hüküm giyen İngiliz vatandaşlığına sahip İran'ın eski savunma bakan yardımcısı Ali Rıza Akbari'nin Ocak ayında idam edilmesiuluslararası tepkilere neden olmuştu.

AFP, Reuters / GY, EC

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