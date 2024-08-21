İran'da Pezeşkiyan'ın kabinesi firesiz onay aldı

İran'da muhafazakarların kontrolündeki meclis, reformist Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabinesini bütünüyle onayladı. Mecliste 20 yıldır ilk kez bir kabine listesi firesiz onay almış oldu.

İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ilk siyasi başarısını elde etti. Pezeşkiyan'ın muhafazakârların kontrolündeki meclise sunduğu kabine listesi firesiz onay aldı. Böylece 2001'den beri İran Meclisi ilk kez bir hükümetin tüm üyelerine tek seferde onay vermiş oldu.

Bu durum geçen ayki seçimlerde muhafazakâr rakiplerini geçerek sandıktan birinci çıkan reformist Pezeşkiyan'ın, listesini ülke siyasetinde bir numarada yer alan dini lider Ali Hamaney ile uzlaşarak hazırladığı yorumlarını güçlendirdi.

Nitekim Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanan eski dışişleri bakanı Cevad Zarif, Pezeşkiyan'ın kabine listesini onay için meclise sunmasının hemen ertesinde istifa etmiş, açıklamasında 19 kişilik kabineden duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan (sağdan dördüncü) hükümetine onay aradığı meclis oturumuna katıldı Fotoğraf: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

Meclis onayıyla birlikte 61 yaşındaki eski nükleer başmüzakereci Abbas Arakçi İran'ın yeni Dışişleri Bakanı oldu. İngiltere'de doktora yapan Arakçi, 2011'de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmadan önce İran'ın Tokyo Büyükelçisi'ydi. Arakçi, 2013-2021 yılları arasında Batılı devletlerle Tahran arasında yürütülen nükleer görüşmelere başmüzakereci sıfatıyla katılmıştı.

Kabinede bir kadın yer alacak

Meclis 1979'daki İslam Devrimi'nden beri ikinci kadın bakana da onay verdi. İran Meclisinin 290 üyesinin 231'inin olurunu alan 47 yaşındaki mimar Ferzane Sadıki, müdürlük yaptığı Yol ve Şehircilik Bakanlığında en üst düzey koltuğun sahibi oldu.

İran'da devrim sonrası ilk kadın bakanı 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad atamıştı.

Oturum devam ederken bir grup milletvekili kendi aralarında görüş alışverişinde bulundu Fotoğraf: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance

Kabinede meclisten en yüksek desteği ise ülkenin yeni Savunma Bakanı Aziz Nasırzade aldı. Amerikan yapımı F-14 savaş uçağı pilotu olan Nasırzade, oturuma katılan 288 vekilden 281'inin oluruyla bakanlık koltuğuna oturdu. Nasırzade 2018-2021 yılları arasında İran Hava Kuvvetleri Komutanıydı. Atamayla ülkede hava kuvvetlerinden Savunma Bakanlığının başına getirilen ilk isim oldu.

Askeri uzmanlara göre oldukça yaşlı bir filoya sahip hava kuvvetleri, İran ordusunun en zayıf halkası durumunda.

İran meclisi en zayıf onayı ise 163 kabul oyuyla yeni Sağlık Bakanına verdi.

AP / MUK,BK

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