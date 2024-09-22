İran'da maden faciası: 51 ölü

İran'ın doğusunda yer alan Güney Horasan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında en az 51 kişi öldü 20 kişi de yaralandı.

İran kamu medyasının aktardığına göre olay, Cumartesi akşamı Medanjoo isimli bir şirket tarafından işletilen madenin B ve C bloklarında yaşandı. İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Güney Horasan Eyalet Valisi Ali Ekber Rahimi, B bloktaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ancak metan gazı yoğunluğunun yüksek olduğu C blokta ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Rahimi ayrıca İran'da çıkarılan kömürün yüzde 76'sının bu bölgeden geldiğini de aktardı.

Soruşturma başlatıldı

İrna haber ajansına konuşan Savcı Ali Nesayi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların "ihmalkârlıkları ile hatalarının" araştırıldığını dile getirdi.

Madenciliğin önemli iş kollarından biri olduğu İran'da göçük ve metan gazı patlamaları daha önce de yaşandı. 2017'de meydana gelen bir kazada 42 madenci hayatını kaybetmişti. 2013 yılında meydana gelen iki kazada da 11 işçi yaşamını yitirdi. 2009'da meydana gelen bir dizi kazada ise 20 madenci öldü. Gözlemciler güvenlik koşullarının yetersizliği, asgari standartların gözetilmemesi ve acil durum tedbirlerinin eksikliği nedeniyle kazalardaki can kaybının yüksek olduğunu belirtiyor.

Reuters,AFP / ET,ETO

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?