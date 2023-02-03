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Politikaİran

İran'da kameralı tesettür kontrolleri başlıyor

15 dakika önce

Mahsa Amini'nin ölümü sonrası aylarca protestolarla çalkalanan ve ahlâk polisini lağveden İran'da tesettür kontrollerinin kameralarla yapılacağı bildirildi.

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İran'da başörtüsü protestolarının ardından ahlak polisini lağveden hükümetin, kadınların tesettürünü kameralarla kontrol etmeye hazırlandığı bildirildi.

Reformculara yakınlığıyla bilinen İtimad gazetesinin haberine göre, meclis adalet komisyonu, trafik kontrolü için kullanılan kameraların kamusal alanda da devreye sokulmasını ve tesettür kontrolü için devreye sokulmasını planlıyor. Haberde, kurallara uygun örtünmeyen kadınların ilk etapta cep telefonlarına gönderilecek kısa mesajlarla uyarılmasının planlandığı, ihlallerin devamı durumunda ceza uygulanacağı kaydedildi.

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin yeterince örtünmediği gerekçesiyle Eylül ayında ahlâk polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ülke çapında aylar süren protestolara yol açmış, İran hükümeti Aralık ayında ahlak polisi devriyelerini sona erdirmişti.

Başkent Tahran'da başörtüsüz gezen genç kızlar.
Başkent Tahran'da başörtüsüz gezen genç kızlar.Fotoğraf: Vahid Salemi/AP/dpa/picture alliance

Ahlâk polisi gidince başörtüsü takan kalmadı

Ahlak polisinin lağvedilmesi sonrasında muhalif çevreler bunun göstermelik bir adım olduğunu, rejimin kontroller için başka yollara başvuracağı yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Ahlak polisi devriyelerinin kaldırılması sonrasında özellikle metropollerde başörtüsü takan kadınların sayısı büyük ölçüde azalmıştı.

İtimad gazetesi, Ocak ayı başında da tesettür kurallarına yönelik ihlaller için yeni cezalar üzerinde çalışıldığını, bunların arasında "belirli saatlerde sosyal işlerde çalışma zorunluluğu", "terbiye edindirme kursları", yurt dışına çıkış yasağı, istihdam kısıtlamaları ve para cezaları gibi önlemler üzerinde durulduğunu bildirmişti.

dpa/BK,TY

 

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