İran'da Instagram ve WhatsApp'e erişim engellendi

İran'da tesettür kurallarına uymadığı için öldürülen Mahsi Amini için düzenlenen protestolar önlenemeyince internet kısıtlandı. Instagram ve WhatsApp'e ulaşılamıyor.

İran'da 16 Eylül günü Mahsa Amini adlı genç kadının başörtüsünden saçı göründüğü için ahlâk polisi tarafından darp edilerek gözaltına alnması ve ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların önü alınamayınca Tahran hükümeti çareyi internet erişimini kısıtlamakta buldu.

Ülke genelinde altı gündür devam eden ve en az 17 kişinin yaşamını yitirdiği rejim karşıtı gösterilerin daha da genişlememesi için sosyal medya ileşitim uygulamaları Instagram ve WhatsApp erişime kapatıldı. Aynı zamanda internet hızı da önemli ölçüde azaltıldı.

İran'daki gösterilerin hedefinde 22 yaşındaki Mahsa Amini'yi gözaltına alan ahlâk polisleri ve İranlı kadınların yaşam tarzlarına yönelik sert müdahaleleri var.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Instagram'a erişimin Çarşamba akşamından itibaren mümkün olmadığını, WhatsApp'in de engellendiğini duyurdu. İran'da, aralarında Facebook, Twitter, Telegram, YouTube ve TikTok'un da bulunduğu sosyal medya ve haberleşme uygulamalarının geçtiğimiz yıllarda yasaklanmasının ardından Instagram ve WhatsApp en çok kullanılan uygulamalar haline gelmişti.

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, Twitter aracılığıyla yaptığı paylaşımda İran'ın tutumunu eleştirdi. "İran'daki insanlar çevrimiçi uygulamalardan ve hizmetlerden alıkonuluyor" ifadelerini kullanan Mosseri, "İranlılar sevdiklerine yakın olmak, güncel ve önemli bilgilere erişmek ve dünyanın diğer yerlerindeki insanlarla irtibatta kalmak için Instagram gibi uygulamaları kullanıyor" dedi.

İran'da yabancı internet sitelerine getirilen erişim engeli VPN aracılığıyla aşılabiliyor.

İran devlet televizyonu, olaylarda en az 17 kişinin öldüğünü, aralarında göstericiler ve kolluk kuvveti mensuplarının da olduğunu duyurdu.

AP/TY,BK