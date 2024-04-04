İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 10 ölü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletindeki güvenlik güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırıda 10 asker ve polis öldü. Saldırıyı radikal Sünni örgüt Ceyş el-Adil üstlendi.

İran'ın Pakistansınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerine düzenlenen iki ayrı saldırıda 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmadi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Rask'taki askeri üs ve Çabahar'daki polis karakoluna dün gece saatlerinde iki terör saldırısı gerçekleştiğini söyledi.

Mirahmadi, saldırılarda 10 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini, yabancı gibi görünen 18 saldırganın da öldürüldüğünü aktardı. "Teröristler askeri üsleri ele geçirmeyi planlıyorlardı" diyen İranlı yetkili, saldırganlardan hiçbirinin hayatta olmadığını söyledi.

Ceyş el-Adil (Adalet Ordusu) örgütü Telegram kanalından saldırıları üstlenen bir mesaj paylaştı.

Örgütün Aralık ayında Rask kentindeki bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 polis memuru, Ocak ayında yine Rask'taki bir karakola düzenlediği başka bir saldırıda da bir polis memuru hayatını kaybetmişti. 2012'de kurulan ve Beluç azınlığın haklarını savunma iddiasındaki örgüt, İran'ın yanı sıra ABD'nin de terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: Endişe duyuyoruz

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, "Pakistan, polise ve güvenlik tesislerine yönelik alçak terör saldırılarını kesin olarak kınıyor" açıklamasını yaptı. Kurbanların ailelerine taziye ileten açıklamada bölgede artan terör eylemlerinden dolayı derin endişe duyulduğu belirtildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaleti yıllardır uyuşturucu kaçakçısı çeteler, Beluç azınlıktan militanlar ve Sünni Müslüman aşırılıkçı örgütlerin karıştığı çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin en yoksul eyaletlerinden olan Sistan-Beluçistan, Şiilerin çoğunluğu oluşturduğu İran'da az sayıdaki Sünni bölgeden biri.

DW,rtr,AFP/BK,EC,EÇ,HS

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