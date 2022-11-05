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Ukrayna Savaşı
Ukrayna'da sivillere karşı kullandıldığı iddia edilen İran yapımı bir İHA. Fotoğraf: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
PolitikaRusya

İran: İHA'lar Rusya'ya Ukrayna savaşında önce gönderildi

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı, Rusya’ya İHA gönderildiğini kabul ederek, bu sevkiyatların tamamının Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinden önce gerçekleştiğini öne sürdü.

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İran, Rusya’ya insansız hava araçları (İHA) gönderdiğini kabul etti. Resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sınırlı sayıda İHA’nın, Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinden önceRusya’ya gönderildiğini söyledi. Bakan, "Ukrayna Dışişleri Bakanı’yla geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesinde Moskova’nın İran yapımı İHA’ları kullandığına ilişkin kanıt varsa bu kanıtları bize temin edeceğine ilişkin mutabık kaldık" diye konuştu. Bakan, Kiev’in sözünü tutup bu kanıtların kendilerine ulaştırması halinde önümüzdeki günlerde konuyu masaya yatıracaklarını ve kanıtları değerlendireceklerini sözlerine ekledi. Abdullahiyan, Rusya’ya füze temin ettikleri yönündeki iddiaların ise "tamamen gerçek dışı" olduğunu öne sürdü.

"İran daha fazla füze gönderme hazırlığında" iddiaları

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, Rusya’yı Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda İran yapımı İHA’ları kullanmakla suçlamıştı. Tahran, iddiaları reddetmişti. Washington Post, Tahran’ın Moskova’ya füze gönderme hazırlığında olduğunu da öne sürmüştü. Geçen ay Reuters’a konuşan iki üst düzey İranlı yetkili ve iki üst düzey diplomat da, İran’ın Rusya’ya daha fazla İHA’nın yanı sıra, satıhtan satha füze sistemlerinden gönderme teminatı verdiğini söylemişti.

Kiev, yaklaşık 400 İran yapımı İHA’nın Ukrayna’da sivil halka karşı saldırılarda kullanıldığını ve Moskova’nın bu silahlardan yaklaşık 2 bin adet sipariş ettiğini açıklamıştı. Ukrayna geçen haftalarda sivil altyapıya yönelik bir dizi Rus saldırısında da İran yapımı Şahid-136 tipi insansız hava muharebe aracı kullanıldığını duyurmuştu. Rusya ise birliklerinin Ukrayna'da İran yapımı İHA ve SİHA kullandığını yalanlıyor.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, söz konusu iddialar üzerine İranlı generallere ve silah şirketlerine karşı yeni yaptırımları devreye sokmuştu. Kiev ise Tahran’la diplomatik ilişkilerini azaltma kararı almıştı.

AFP, Reuters/SÖ,EC

 

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