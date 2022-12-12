İran protestolarında ikinci idam

İran'da protestolar sırasında tutuklanan bir kişi daha halka açık bir şekilde idam edildi. Tartışmalı yargılamada sanık, iki güvenlik görevlisini öldürmekten suçlu bulundu.

İran'da üç aydır devam eden rejim karşıtı protestolar kapsamında idam edilen göstericilerin sayısı ikiye yükseldi.

Tahran yönetimi, iki güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan Mecid Rıza Rahnavard adlı göstericinin Meşhed kentinde halka açık bir şekilde asılarak idam edildiğini açıkladı. Devlet televizyonunda Rahnavard'ın iki güvenlik mensubunu bıçakladığını ve ardından kaçtığını gösterdiği iddia edilen görüntüler yayınlandı. İdamın ardından yayınlanan haberde Rahnavard'ın mahkemedeki görüntülerine ve bazı ifadelerine yer verildi. Rahnavard'ın, göstericilere karşı uygulanan şiddete öfkelendiğini ve eylemi bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Habere göre Rahnavard, başka bir ülkeye kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

İdam edilen Mecit Rıza Rahnavard Fotoğraf: UGC

Tartışmalı yargılama

Rahnavard'ın bir aydan kısa bir sürede yargılanıp cezasının infaz edilmesi tartışmalara neden oldu. İnsan hakları savunucuları kapalı kapılar ardında yapılan yargılamalarda çok sayıda kişi hakkında idam cezası kararı verildiğini belirtiyor. Yargılamalarda sanıklara kendi avukatlarını seçme hakkı verilmemesi ve aleyhlerindeki delillerin kendilerine gösterilmemesi tepkiyle karşılanıyor.

Rahnavard İran ceza yasasında yer alan "Allah'a savaş açmak" suçundan yargılandı. Söz konusu yasa 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana ülkedeki pek çok idam cezasında başlıca gerekçe oldu.

Yüzlerce ölü, binlerce tutuklama

İran'da geçen Eylül'de Jina Mahsa Amini isimli genç bir kadının gözaltında hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarda şimdiye kadar en az 488 kişinin öldüğü bildiriliyor. 18 binden fazla göstericinin de tutuklandığı tahmin ediliyor.

Ülkede protestolar sonucunda idam edilen ilk gösterici Perşembe günü Muhsin Şikari olmuştu. Şikari, kolluk kuvvetleri arasında sayılan gönüllü Besic milislerinden bir kişiyi yaralamaktan hüküm giymişti.

İdamlara tepki gösteren Avrupa Briliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'a karşı sert yaptırım uygulanacağını açıkladı.

AP / GY, HT