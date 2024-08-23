İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den AB'ye diyalog çağrısı

AB yetkilisi Borrell ile telefonda görüşen İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Arakçi, AB'ye diyalog çağrısı yaptı. Borrell ise bölgesel gerilimin azaltılması için "eleştirel diyaloğun" şart olduğunu söyledi.

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği'ne (AB) ikili anlaşmazlıkların aşılması için diyalog çağrısında bulundu.

Arakçi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, "karşılıklı saygı temelindeki bir ortamda" AB ile ilişkilerin gelişmesini ülkesinin memnuniyetle karşılayacağını söyledi. Arakçi, taraflar arasındaki sorunların çözümü ve "Avrupa ülkelerinin yanlış politikalarının düzeltilmesi" için bir "diyalog" gerektiğini vurguladı.

Borrell de görüşme sonrasında X hesabından yaptığı açıklamada, yeni İran Dışişleri Bakanı ile "Karşılıklı çıkarları kapsayan tüm konulardaki yeni angajman olasılıkları" hakkında konuştuklarını belirtti. Borrell, bu konular arasında gerilimi azaltma ve itidalli olma, Ukrayna'ya karşı Rusya ile askeri iş birliğine son verme, nükleer silahlanma konusunun da bulunduğunu kaydetti. Borrell, bölgesel gerilimlerin azaltılması için "eleştirel diyaloğun" şart olduğunu da ekledi.

İran ile AB arasında gerginlik

İran ile AB arasındaki ilişkilerde son yıllarda gerginlik yaşanıyor. AB, Tahran'ı nükleer silah programını geliştirmeyi sürdürmek, Gazze Şeridi'nde Hamas'ı desteklemek ve Ukrayna'ya karşı Rusya ile askeri iş birliği yapmakla suçluyor.

Ortadoğu'daki gelişmeler de İran ile ilişkilerdeki gerginliğin artmasına neden oluyor. Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da, İran'ın müttefiklerinden Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün de Beyrut'ta öldürülmesi sonrasında İran, İsrail'e misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Çarşamba günü göreve başlayan yeni Dışişleri Bakanı Arakçi, Batı ülkeleri ile diyalog yanlısı olması ile tanınıyor. Arakçi, 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada baş müzakereci olarak görev yapmıştı. Ancak eski Başkan Donald Trump döneminde ABD anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, bunun üzerine İran anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerini artık yerine getirmeyeceğini ilan etmişti.

AFP/JD, BK

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