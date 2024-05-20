İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında öldü

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın Pazar günü meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı için taziye mesajı yayınladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında öldüğü açıklandı.

Pazar günü meydana gelen kaza, Azerbaycan sınırına yaklaşık 20 kilometre mesafede meydana geldi. Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte katıldığı bir baraj açılış töreninden dönüyordu. Kazada Reisi ve Abdullahiyan ile birlikte helikopterde bulunan yedi kişi daha yaşamını yitirdi.

İran devlet medyası, kazaya kötü hava koşullarının neden olduğunu aktardı ancak hükümetten bu yönde henüz resmi açıklama gelmedi. Yoğun bir sisin etkili olduğu bölgede olumsuz hava koşulları dün gün boyu arama-kurtarma çalışmalarını zorlaştırmış; kaza mahaline hava ve kara taşıtlarıyla ulaşamayan ekipler, aramaları gece boyunca yaya olarak sürdürmüştü.

Geçici cumhurbaşkanı atandı

Reisi'nin ölümünün resmi olarak duyurulmasının ardından İran kabinesi acil olarak toplandı. Ülkenin dini lideri Ali Hamaney, yasalar gereği Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir'i vekaleten cumhurbaşkanı olarak atadı. İran yasaları gereğince, ülkede 50 gün içinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilmesi gerekiyor.

Geçici cumhurbaşkanı olarak atanan Muhammed Muhbir ABD'nin yaptırım uyguladığı kişiler listesinde bulunuyor.

Hamaney ayrıca beş süreyle gün ulusal yas ilan etti.

Erdoğan: İran'ın yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı Reisi'nin ölümünün açıklanmasının ardından yayınladığı mesajda, "Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum" dedi:

Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

Putin: Gerçek dost

Bir taziye mesajı yayınlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, Reisi için "Gerçek bir dost" ifadesini kullandı. Avrupa Birliği adına açıklamayı ise, İran'a başsağlığı dileyen Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel yaptı. Pazar günü yapılan arama-kurtarma çalışmalarına Avrupa Birliği (AB), Tahran yönetiminin talebi üzerine uydu görüntüleri sağlayarak katkıda bulunmuştu.

Reisi'nin ölümünün ardından Lübnan Hizbullahı ve Yemen'deki ayrılıkçı Husiler de başsağlığı mesajları yayınladı. Gazze Savaşı'nın başından bu yana İsrail'e karşı roket ve dron saldırıları düzenleyen her iki örgüt İran tarafından destekleniyor.

Çalışmalara Türkiye de destek verdi

Reisi ve Abdullahiyan'ın da içinde bulunduğu, İran Cumhurbaşkanlığı filosuna ait "Bell 212" tipi helikopterin enkazının yerini Türkiye'den giden bir İHA'nın (insansız hava aracı) belirlediği bildiriliyor. İçinde İran enerji ve ulaştırma bakanlarının bulunduğu kortejdeki diğer iki helikopterin ise Tebriz şehrine ulaştığı aktarıldı.

63 yaşındaki Reisi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in halefi olarak görülüyordu. İran'da cumhurbaşkanı yönetimdeki iki numaralı kişi konumunda.

DW / MUK,ET

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