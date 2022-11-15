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Fotoğraf: Rafael Henrique/ZUMAPRESS/picture alliance
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İnternet kısıtlanınca VPN kullanımı yüzde 853 oranında arttı

1 saat önce

Taksim'de bombalı saldırının düzenlendiği 13 Kasım günü Türkiye'de VPN talebi yüzde 853 oranında arttı.

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VPN kullanımıyla ilgili araştırmalar yapan TOP10VPN sitesine göre Taksim'de bombalı saldırının düzenlendiği 13 Kasım günü Türkiye'de VPN talebi yüzde 853 oranında arttı. Artış oranının önceki 30 günün ortalaması baz alınarak hesaplandığı belirtildi.

Türkiye'de VPN talebindeki artışa Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook gibi ağlara erişimin geçici olarak kısıtlanması neden oldu. Sosyal medya platformlarına erişimdeki kısıtlamanın yaklaşık 10 saat sürdüğü belirtildi.

İran ve Rusya'da VPN talebi

Sitenin daha önce yayınladığı araştırmalara göre VPN talebinde çarpıcı bir artışın yaşandığı bir başka ülke de İran. İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümü sonrası başlayan protestolarda yönetimin 21 Eylül tarihinde Instagram ve Whatsapp'a erişimi bloke ettiğine dikkat çekildi. Bunun üzerine 22 Eylül günü VPN servislerine olan talep önceki 28 günün ortalamasına göre yüzde 2 bin 164 oranında arttı. Talebin artmaya devam ettiği ve 26 Eylül günü protestolar öncesine göre yüzde 3 bin 82'lik artışla zirve yaptığı belirtildi.

Rusya'da ise Meta'nın Rus ordusuna yönelik şiddet çağrısı yapan paylaşımlara engel olmayacağını duyurması üzerine 12-13 Mart günleri Instagram'a yasak geldi. Bunun üzerine 14 Mart'ta VPN hizmetlerine olan talep yüzde 2 bin 692 oranında artış gösterdi.

"Virtual Private Network" yani Türkçe çevirisiyle "sanal özel ağ" tabirinin kısaltması olan "VPN", internet kullanıcılarının engellemeleri aşmak için faydalanabileceği bir araç.

VPN, devlet kontrolü altında bulunan bir ağa tâbi kişisel bir bilgisayarın, özgür internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmasını mümkün kılıyor.

DW / EC, TY

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