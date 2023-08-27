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PolitikaAvusturya

İnsan kaçakçılığı: Avusturya'da kamyon kasasında 53 kişi

27 Ağustos 2023

Avusturya'da insan kaçakçılığı şüphesi ile durdurulan küçük bir kamyonun kasasından 53 kişi çıktı. Kaçak göçmenlerin çoğunun Türkiye'den geldiği tespit edilirken olayla ilgili üç Türkiye vatandaşı da gözaltına alındı.

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Avusturya'da polis memurları ve bir polis aracı
Sembol fotoğrafFotoğraf: Erwin Scheriau/APA/picture alliance

Avusturya'da insan kaçakçılığı yaptıklarından şüphelenilen kişilerin küçük bir kamyonun kasasında 53 kişiyi taşıdığı ortaya çıktı. Avusturya Polisi kamyonun kasasında, siyah bir panelin ardında sıkışık bir halde oturan ve aralarında küçük çocukların da olduğu kaçakların hedefinin muhtemelen Almanya olduğunu bildirdi.

Yetkililer, Pazar günü Linz kentinde durdurulan kamyonda, biri kaçma teşebbüsünde bulunan dört kişinin gözaltına alındığını ve kaçak göçmenlerin çoğunun Türkiye'den geldiğini açıkladı. Ayrıca, gözaltına alınan zanlılardan üçünün 18, 24 ve 28 yaşlarında olduğu ve bu kişilerin de Türkiye vatandaşı oldukları aktarıldı. Dördüncü kişinin milliyetini tespit etme çalışmaları devam ediyor.

Bir başka çete Salzburg yakınlarında yakalandı

Salzburg kenti yakınlarındaki Eugendorf kasabasında da, aralarında Almanya'da yaşayan bir kadınının da olduğu, insan kaçakçılığı yaptıklarından şüphelenilen kişiler gözaltına alındı.

Polisin Cumartesi günü şüpheli bir kamyonu aramak istediği ancak sürücünün gaza basarak trafiği tehlikeye attığı bildirildi. Polis aracının söz konusu kamyonun önüne geçtiği ve kamyonun polis aracına arkadan çarparak durduğu belirtildi. Bu sırada sürücü ile yan koltukta oturan kişilerin telaşla yer değiştirdiği ve her iki kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Gözaltına alınan kişilerin ikisinin de 21 yaşında, birinin Alman, diğerinin ise Suriyeli olduğu aktarıldı. Aracın kasasından, içlerinde dört çocuklu bir ailenin de olduğu 11 kişi çıktı. Polis bu kişilerin "göründüğü kadarıyla sığınmacılar" olduğunu ifade etti. Kamyonun polis aracına çarpması esnasında ise iki polis memurunun hafif şekilde yaralandığı duyuruldu

 

dpa / SSB,ET

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